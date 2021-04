La 911 Generazione 964 è rimasta nei cuori di tutti gli appassionati Porsche. Il suo design semplice e senza tempo l’ha resa un’auto desiderata da tante generazioni, al punto che diverse officine l’hanno elaborata in varie salse. Ne è un esempio Singer, il tuner americano specializzato proprio in questo modello di Porsche, che ha prodotto dei restauri in chiave moderna o estrema come la fuoristrada ACS.

Una delle ultime officine a mettere mano alla 911 è stata l’inglese Theon Design che ha realizzato un esemplare piuttosto fedele a quello visto negli anni ’90.

Non un semplice restauro

La Porsche che vi mostriamo è stata ribattezzata Theon Design HK002 ed è stata commissionata da un cliente di Hong Kong. A seguire il progetto è stato l’ingegnere dell’azienda Adam Hawley, il quale ha riportato una malconcia 911 al nudo metallo.

Prima di tutto, sono stati riparati tutti i danni prodotti da piccole botte o dall’usura. Poi, sfruttando un’elaborazione in 3D, la Porsche è stata riportata al suo vecchio splendore.

Hawley ha aggiunto alcuni tocchi personali derivati dalle 911 del passato e del presente. Ad esempio, il lungo cofano è preso da una generazione precedente, mentre gli specchietti regolabili elettricamente derivano dalla concept 991 Speedster del 2018.

Nell’abitacolo troviamo i sedili sportivi Recaro in pelle verde e cuciture a contrasto gialle. Non mancano le finiture in fibra di carbonio, mentre il volante è rivestito in alcantara.

Motore moderno

A livello di meccanica, Theon Design mette a disposizione diverse scelte, da un 3.8 ad un 4.0 turbo o aspirato. Nel caso della HK002 è stato installato un 3,8 litri da 376 CV e 407 Nm di coppia abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti derivato da una 993.

Come si può immagine, un restauro di questa qualità ha un costo piuttosto impegnativo. Per realizzare l’esemplare di commissione in circa 18 mesi, Theon richiede una cifra vicina ai 400 mila euro.