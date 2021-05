Non solo scarpe, le ormai mitiche sneakers, fenomeno di marketing planetario che proprio oggi, 10 maggio, è di nuovo sugli scaffali dei negozi italiani. E nemmeno più soltanto il robot da cucina Mr. Cuisine Connect, che costa tre volte meno del suo concorrente ed è diventato a sua volta un "must have".

Lidl, la catena di supermercati nata in Germania negli anni '30 e oggi presente in 32 Paesi nel mondo con 11.200 punti vendita, è tornata a vendere auto nuove. E, indovinate un po'... le vetture sono già andate a ruba, proprio come le sneakers e il robot da cucina.

Tutto esaurito

Il sito tedesco avverte infatti "che, vista l'elevata domanda, le offerte speciali non sono più disponibili". Ma non tutto è perduto per gli aficionados del low cost made in Germany. Non è infatti la prima volta che Lidl fa da sponda all'automotive: già due anni fa era stato possibile noleggiare 1.000 Fiat 500, ovviamente andate 'via come il pane'.

Le offerte di Lidl consentivano di acquistare Renault Twingo e Clio, oltre alla Kia Stonic, anche se solo nei centri tedeschi. Le auto erano offerte in leasing con un contratto di 24, 36 e 48 mesi sulla piattaforma Veihiculum e grazie a una partnership con la società di autonoleggio Sixt (multinazionale con sede a Monaco).

La Renault Twingo Life partiva da 99 euro al mese, la Renault Clio Life da 109 euro al mese (oggi in Italia la versione ZEN TCe 90 viene offerta a 99 euro al mese per 36 rate) e la Kia Stonic Vision (allestimento non presente sul nostro mercato) da 135 euro al mese.

Inoltre, Lidl offre servizi pratici come la consegna del veicolo, con un piccolo surplus, e un contratto di manutenzione a 20,80 euro al mese.

Fenomeni di marketing

Non è però da escludere che l'offerta venga riproposta, magari allargata ad altri Paesi, compreso il nostro e con altre vetture (la Twingo è prodotta ora solo in versione elettrica). Anche se le severe leggi della cosiddetta scarcity selling impongono di ridurre il numero dei "pezzi" a disposizione pure nel tempo e non solo nella quantità. E quindi è probabile che ci sarà da attendere.

Forse i non più giovanissimi ricorderanno il fenomeno Swatch Chrono, che negli anni '90 in Italia diventò virale portando a delle quotazioni non sense. Potenza del marketing.