L'acquisto di un'auto premium porta con sé alcuni - piacevoli - dubbi: come la si può rendere il più personale possibile, così che non si confonda con le altre. Nascono così i reparti ufficiali di personalizzazione, per aiutare il cliente a "cucirsi" addosso la propria auto.

Un qualcosa che Porsche fa da tempo: già nel 1955 infatti i clienti chiedevano a Ferdinand di poter effettuare modifiche estetiche, aggiungendo o togliendo qualcosa, per avere una Porsche davvero unica. Negli anni naturalmente le possibilità di personalizzazione sono aumentate a dismisura e oggi in quel di Zuffenhausen hanno compiuto un ulteriore passo in avanti.

Quasi come one-off

Recentemente infatti Porsche ha annunciato l'espansione del proprio programma Exclusive Manufaktur, assieme a quello delle Tequipment e Classic. Il risultato è quello di offrire maggior libertà di scelta ai propri clienti. Volete una Porsche 911 unica? Ce l'avrete.

Un obiettivo raggiunto grazie al catalogo sempre più ricco e variegato, al punto che l'auto personalizzata può essere quasi paragonata a una one-off. Tinta della carrozzeria, decalcomanie con numeri da corsa, stampe sui tappetini, protezioni illuminate per le porte e differenti tipi di pellami fanno parte della scelta, e i clienti diventano quasi dei designer, guidati dagli esperti Porsche.

E se un cliente si sente particolarmente avventuroso e vuole trasformare - esteticamente - la propria Cayenne in un fuoristrada lo può fare grazie al catalogo dedicato.

Non solo nuovo

La personalizzazione si estende anche alle Porsche usate e quelle d'epoca grazie, oppure permette - tramite programmi di retrofit - di "trasformare" modelli recenti in copie quasi fedeli di Porsche del passato.

Naturalmente ci sono delle limitazioni nella personalizzazione, come il divieto di prendere ispirazione dal design di altri brand. La Casa poi, anche per tutelare la propria immagine, valuta di volta in volta ogni richiesta ma - a meno di elaborazioni troppo troppo fantasiose - difficilmente pone il proprio veto.