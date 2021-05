La Porsche Cayenne non è sicuramente il primo SUV a cui si pensa per affrontare terreni impervi. Non molti però forse sanno che, proprio la Cayenne, oltre dieci anni fa ha partecipato ad una delle corse in fuoristrada più difficili del mondo, la Transsyberia Rally, vincendola nel 2007 e nel 2008.

Per celebrare una vittoria così speciale, Porsche ha lanciato sul mercato un'edizione limitata a 26 esemplari basata sulla Cayenne Turbo del 2005. Oggi, è un'auto rarissima e molto difficile da trovare ma, se ne siete alla ricerca, questo potrebbe essere il vostro giorno fortunato: ce n'è una in vendita su CarsandBids.com. Ma affrettatevi, mancano pochi giorni alla chiusura delle offerte!

È più alta di 8 cm rispetto alla Cayenne standard

Come si può intuire dalle foto, la dotazione di serie di questa Cayenne aggiunge molto rispetto a quella standard prevista per la Turbo. Non può mancare il pacchetto Advanced Off-Road Technology che include il bloccaggio dei due differenziali, centrale e posteriore, e barre antirollio elettroniche ad attivazione idraulica.

Ci sono poi le sospensioni a controllo elettronico con regolazione dell'altezza e un sistema di controllo della trazione avanzato per poter affrontare qualsiasi tipo di terreno. La macchina ha subito anche tante modifiche a livello di carrozzeria: l'altezza da terra è stata aumentata di quasi 8 cm e non mancano protezioni sottoscocca in acciaio e distanziali.

Arancione anche dentro

Di base, il colore della carrozzeria è un semplice grigio metallizzato, su cui sopra sono stati applicati diverse decalcomanie arancioni. Anche i cerchi da 18" e le calotte degli specchietti sono dello stesso colore, e non mancano piccoli inserti sulla griglia anteriore e sullo spoiler posteriore. Sempre dietro, sul portellone è agganciata la ruota di scorta con due taniche extra di benzina per non rischiare di rimanere a piedi. Sul tetto trova posto poi una barra con cinque fari a LED supplementari.

All'interno, l'arancione si ritrova sul cruscotto e, al centro della consolle, domina la scena il display da 9" dell'infotainment Xtrons, montato aftermarket su questo esemplare dal precedente proprietario. I sedili sono in pelle e, così come il volante, sono riscaldabili.

Quali sono le sue condizioni e quanto costa

Anche se dalle foto sembra in condizioni perfette, questa Cayenne Turbo Transsyberia presenta alcuni difetti, tra cui diversi graffi sulla portiera del guidatore e scheggiature sulle minigonne. All'interno, la tappezzeria è consumato in alcuni punti e i sedili in pelle cominciano a mostrare i segni del tempo (la macchina ha pur sempre 16 anni). Sotto il cofano trova posto un V8 biturbo da 4,5 litri da 450 cavalli che, fino ad oggi, ha percorso circa 202.000 km.

Trattandosi di un'asta, il migliore offerente parcheggerà in garage la Cayenne. Al momento, mancano pochissimi giorni alla chiusura dei giochi e il prezzo ha superato i 18 mila dollari, circa 14.800 euro al cambio attuale.