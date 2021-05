Le promozioni del mese di maggio sono particolarmente interessanti sulle auto con motore elettrico: tra queste anche le ibride, che Toyota produce ormai da molti anni. Ad esempio, una full hybrid come la Toyota Corolla 1.8 Hybrid Active è oggetto di una promozione che si chiama WeHybrid Bonus.

Questa promozione può permettere sconti massimi fino a 5.500 euro: è sufficiente un usato di qualsiasi data, da dare in permuta o da rottamare, purché posseduto da almeno 4 mesi. Per la Corolla, il listino iniziale scende da 28.150 a 23.500 euro: sono quindi circa 4.650 euro di sconto, esclusi IPT e i 5,17 euro + IVA del contributo PFU.

L’anticipo è di 5.200 euro, mentre le rate mensili sono 47 da 199,81 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,17%), con prima rata a 30 giorni; la rata finale è di 11.750 euro. L’allestimento comprende alcuni accessori interessanti, a partire ovviamente dal cambio automatico, ma anche il clima bizona, i fari a LED e il Toyota Safety Sense 2.0.

In più ci sono alcuni servizi a richiesta, non compresi nell’esempio: tra questi anche estensioni di garanzia e assicurazioni, come la WeHybrid Insurance, che permette di non pagare quando si viaggia in modalità elettrica.

Vantaggi

Indipendentemente dai contributi statali, ci sono sempre offerte interessanti sulle vetture ibride, in aggiunta ai vantaggi di questo tipo di motorizzazione, anche in termini fiscali e amministrativi. Lo sconto sul listino supera i 4.500 euro, e la rata da 200 euro si paga a partire dal mese successivo, per un modello attuale e ben accessoriato.

Svantaggi

Occorre comunque un usato, anche se non da rottamare, ma di proprietà da almeno 5 mesi, e presso le concessionarie aderenti. Sarebbe stato interessante un esempio comprensivo anche di assicurazioni e pacchetti di manutenzione, comunque pubblicizzate in altre sezioni del sito ufficiale.

In sintesi