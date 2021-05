L’arrivo delle nuovissime Peugeot 508 PSE, sia station wagon che berlina, ha riportato il nostro Andrea in Colorado (USA), poco più di trent’anni fa, in un fenomenale 1988 in cui Peugeot ebbe successo alla Pikes Peak grazie all’ennesima vittoria di una sua auto con la trazione integrale.



Epoche diverse, tecnologie differenti e un modo di dimostrare le proprie prestazioni che col tempo si è evoluto ma che si collega romanticamente col passato e, più precisamente, con una ormai rara Peugeot con la trazione integrale: la 405 Mi 16x4.





Prestazioni “giuste”

1.905 di cilindrata, iniezione multipoint - MI appunto - per il 4 cilindri bialbero XU9J4 che, come per la 309 GTI, sfiora i 160 CV di potenza a 6.500 giri ed eroga 177 Nm di coppia a 5.000 giri.



Grazie alla buona rapportatura del cambio manuale a 5 rapporti e al peso-forma di 1.240 kg, questa 405 iper-vitaminizzata può toccare i 215 km/h di velocità massima, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in poco più di 9 secondi.



E visto che questi sono i dati della 16x4, lievemente peggiori rispetto alla Mi16 a trazione anteriore, è giusto che sappiate che la coppia motrice di questa 405 “integrale” è suddivisa sui due assali da due differenziali epicicloidali (anteriore e centrale) ed un differenziale Torsen sull'asse posteriore con ripartizione della coppia motrice al 53% davanti e al 47% dietro.





Quasi, non si nota...

Se si escludono i cerchi in lega da 15 pollici e canale da 6 con pneumatici 195/55 e l’alettone posteriore, un occhio poco allenato potrebbe scambiare questa Mi16 (anteriore o 4x4) per una normale 405, un modello comunque riuscitissimo persino in allestimento base, e questo lo si deve ovviamente alla matita di Pininfarina.



Questa pacata sobrietà stilistica la si vive anche nell’abitacolo, dove spiccano principalmente i sedili più contenitivi con tessuto specifico e il volante sportivo a tre razze.





Chi cerca (forse) trova

Nel 1990 la Mi16 16x4 costava 40 milioni di lire, con l’ABS che è di serie al contrario della Mi16 a trazione anteriore che offre l’antibloccaggio freni tra gli optional, offerto a oltre 2 milioni di lire.

E se un tempo questa super 405 era più cara, ma si trovava, oggi la reperibilità è il problema principale per un appassionato in cerca di Leoni di razza.



Per una Mi16 tutt’avanti in Italia la reperibilità è difficoltosa e comunque, mediamente, non si scende sotto ai 10 mila euro, mentre per la 4x4 il prezzo lo fa letteralmente chi vende e trovare richieste a 15.000 euro o superiori, non vi dovrebbe stupire!