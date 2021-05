In questo weekend il circus della Formula 1 andrà in scena a Montecarlo in uno dei GP più affascinanti e glamour nel calendario. Sarà l’occasione per vedere in pista una McLaren davvero insolita grazie alla speciale livrea azzurra e arancio griffata Gulf Oil.

Per celebrare il rinnovo della collaborazione con l’azienda, McLaren ha “vestito” degli stessi colori anche la 720S, la supercar da 721 CV.

Come la F1 di Ricciardo e Norris

Applicare la livrea non è così semplice come si può immaginare. McLaren afferma che sono necessari 20 giorni per verniciare a mano la carrozzeria. Per farlo, la Casa inglese si è rivolta all’officina specializzata AkzoNobel. L’accostamento cromatico è ripreso anche sulle pinze dei freni e nel “contorno” dei cerchi in lega, entrambi rifiniti in arancione.

Anche gli interni sono perfettamente abbinati. Nell’abitacolo si trovano i loghi Gulf sul poggiatesta e sui battitacco in fibra di carbonio.

La livrea fa parte del programma di personalizzazioni McLaren Speciale Operations (MSO) ed è offerta per un numero limitato di esemplari (la Casa non ne ha specificato la cifra).

Un marchio storico del motorsport

Il “matrimonio” tra Gulf e il mondo dell’auto è tra i più storici nel mondo dell’auto. L’azienda è conosciuta per essere stata partner di auto leggendarie come la Porsche 917 e la Ford GT40, entrambe icone della 24 Ore di Le Mans. Nel 2020 Gulf è tornata ad essere fornitrice ufficiale di olio e carburante per le McLaren stradali.

Non è la prima McLaren di serie che viene decorata coi colori di Gulf. In passato, infatti, abbiamo visto la lussuosissima roadster Elva (realizzata in soli 149 esemplari) e la P1, la quale è stata realizzata su commissione per un facoltoso cliente.