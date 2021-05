Risale a qualche settimana fa il debutto della Alpine F1 x Felipe Pantone, versione personalizzata dall'artista francese della monoposto di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Un'elaborazione con livrea completamente ridisegnata e ripresa nei colori dalla "Alpine A110S x Felipe Pantone", con protagonista questa volta la coupé sportiva nella sua versione più potente.

La forme rimangono intatte mentre ad essere unica è la colorazione della carrozzeria, con differenti tinte a mischiarsi per dare l'idea di velocità e dinamismo.

Tutto a mano

Prima di iniziare a lavorare sulla A110S Felipe Pantone ha passato molto tempo a studiare l'identità del brand e la sua storia, oltre guidare la coupé per conoscerla da vicino e lasciarsi ispirare dai suoi 292 CV. Il risultato lo vedete nelle foto: colori che riprendono il tricolore francese uniti al nero e al bianco, "non" colori tipici delle opere di Pantone.

Un lavoro ispirato al movimento e al dinamismo, quasi a voler rievocare sensazioni futuriste, frutto di settimane e settimane passate a stendere a mano ogni goccia di vernice. Una sorta di quadro suo rute prodotto in 3 unità, ciascuna differente dall'altra per renderle davvero uniche. Opere d'arte presto in vendita con prezzo di 125.000 euro ciascuna.

L'ultima endotermica

Presentata nel 2017 la nuova Alpine A110 riprende nome e forme della A110 degli anni '60 e '70, protagonista nei rally e vincitrice del titolo mondiale nel 1973, rimanendo fedele anche nell'impostazione meccanica: motore posteriore e trazione posteriori, abbinati però a un cambio automatico e non a un classico manuale.

Una coupé sportiva pura, mossa dal 1.8 4 cilindri turbo che nella versione S raggiunge i 292 CV, canto del cigno per un'auto destinata a rinascere in veste 100% elettrica, prodotta in collaborazione con Lotus. La Renaulution che ha accompagnato l'arrivo di Luca De Meo alla guida del Gruppo Renault infatti prevede che Alpine dica definitivamente addio a cilindri e pistoni, abbracciando in toto una filosofia a emissioni zero.