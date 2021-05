L’Alpine A110 riceve un’edizione speciale che le dona un look e degli interni unici ed esclusivi.

Si chiama Légende GT 2021 ed è disponibile nelle tinte Mercury Silver e Abyss Blue abbinate ad una dotazione di bordo piuttosto completa.

Leggera ed esclusiva

L’A110 Légende GT 2021 si distingue per i cerchi in lega diamantati Grand Prix da 18” con pinze freno color oro e fari LED posteriori bruniti. Nell’abitacolo troviamo i sedili Sabelt Comfort disponibili con rivestimenti in pelle nera o beige.

A seconda della tinta scelta, le cuciture a contrasto marroni o grigie decorano le poltrone, i pannelli delle portiere e il volante. La console centrale è impreziosita dagli elementi lucidi in carbonio e riporta il numero dell’esemplare in edizione speciale.

Sotto al cofano c’è il classico 1.8 TCe da 292 CV della 110 S, la versione più potente della coupé francese. Non mancano l’impianto di scarico sportivo e i freni ad alte prestazioni montati su una carrozzeria leggera in lega di alluminio.

Grazie al motore posizionato sull’asse posteriore, la Légende GT conferma l’esperienza di guida divertente degli altri allestimenti.

Il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e il peso contenuto di 1.134 kg aiutano l’Alpine a scattare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e a raggiungere i 260 km/h di velocità massima.

Si ordina online

Come tutte le versioni dell’A110, anche la Légende si può prenotare tramite l’Alpine App. Prima di tutto, è necessario scaricare l’applicazione dallo store iOS o Android e creare il proprio account. In seguito, si sceglie la vettura versando un anticipo, il quale può essere restituito in qualsiasi momento. La trattativa prosegue e si conclude nel concessionario indicato in fase di prenotazione.

La Casa francese ha annunciato che verranno prodotti 300 esemplari per l’Europa. Il prezzo per l'Italia parte da 73.150 euro.