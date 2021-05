Il leasing per privati sta diventano una formula di acquisto sempre più diffusa, per dilazionare bene le spese annuali: Alfa Romeo, ad esempio, propone anche nel mese di maggio l’offerta Leasys Noleggio Chiaro sulla Giulia turbo diesel.

L’esempio si riferisce al modello di accesso, la Giulia MY21 2.2 Turbo D 160 CV Rosso Edizione AT8. Senza indicare il prezzo di partenza, come in un leasing classico, l’anticipo è di 12.900 euro IVA inclusa, mentre le rate sono pari a 349 euro al mese, per 36 mesi e 60.000 km.

Nella rata sono compresi vari servizi: la copertura RCA, incendio e furto e riparazione danni con penale risarcitoria, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale e il servizio di infomobilità I-Care, con l’accesso a una specifica app per noleggio e servizi di mobilità.

Al termine è indicata una maxi rata di 22.900 euro, con diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo secondo i termini contrattuali.

Vantaggi

L’acquisto leasing di una Giulia in modo simile a un leasing aziendale può essere una soluzione interessante, perché l’anticipo può essere sostituito da un usato in permuta, e le rate, non altissime per la categoria di vettura, comprendono servizi di assicurazione, garanzie e manutenzione.

Per la rata finale, c’è il diritto di prelazione, ma di solito con queste formule si passa il valore residuo su una vettura nuova, fissando l'importo della rata.

Svantaggi

Per avere un’idea, questa Giulia ha un listino di partenza di 46.000 euro, che con il “prezzo web” del configuratore scende a 38.350 euro: un listino premium, e si tratta in realtà del modello base. Probabile, quindi, che si vada a spendere qualcosa in più rispetto all’esempio, tra versioni, oneri e accessori.

In sintesi