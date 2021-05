La Lamborghini Sian è una delle hypercar più estreme in vendita al momento, nonché un modello importante per la Casa di Sant'Agata Bolognese: il suo 6.5 V12 e il suo supercondensatore insieme producono ben 819 CV, rendendola la Lamborghini più potente mai costruita. Il prezzo? Tre milioni di euro.

Verrà prodotta in soli 63 esemplari, di cui tre per il Regno Unito. Una di queste è diventata protagonista di un video (che trovate qui sotto) dello YouTuber TheTFJJ, che l'ha ripresa durante la consegna e in alcuni momenti di divertimento per le strade di Londra.

Una rarità sonora

Nonostante l'aggiunta di un sistema mild hybrid a 48 V, la Sian non ha rinunciato alla nota sonora caratteristica del V12 aspirato Lamborghini, tanto amato dai puristi appassionati. E oggigiorno, col downsizing sempre più diffuso anche fra le supercar, sentire un dodici cilindri "urlare" per le strade di una grande città è un evento tanto raro quanto piacevole.

Al di là del sound, comunque, una nota va fatta anche in merito all'estetica della Sian: dopo averla vista sia in foto che dal vivo, e immaginandola vicino a una Bugatti Chiron, è subito chiaro che la hypercar del Toro non assomiglia a nient'altro in strada. Le sue forme riprendono lo stile della Aventador - da cui deriva anche il motore - ma con una linea ancora più affilata.

La Sian utilizza le tecnologie più avanzate del momento disponibili in Lamborghini, ma non manca un omaggio al passato e alla tradizione: come detto poco sopra, verrà prodotta in 63 esemplari coupé e 19 roadster. Possono sembrare numeri a caso, ma in verità fanno riferimento all'anno 1963, quando Ferruccio Lamborghini fondò la sua azienda di automobili.

Per tutte le informazioni su come va, vi alleghiamo qui sotto il video della nostra prova su strada della Lamborghini Sian, guidata da Giuliano per le strade umide del Bolognese.