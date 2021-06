LeasysGO!, il servizio di car sharing dedicato alla Fiat 500 elettrica, sbarca a Roma. Dopo Torino e Milano, la formula arriva nella Capitale con una flotta iniziale di 300 auto destinata ad espandersi nei prossimi mesi.

Secondo i dati forniti da Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, i noleggi registrati finora nelle altre città sono circa 45 mila e hanno consentito un risparmio di 12 tonnellate di CO2 al mese.

Come funziona il noleggio

Le 500 elettriche della flotta sono gestite in "free floating". In altri termini, è possibile guidare l’auto senza vincoli legati al parcheggio, il quale sarà gratuito e non legato alla presenza di colonnine. Il cliente, infatti, non dovrà preoccuparsi della ricarica dato che questa sarà gestita dal team di Leasys. Così le auto saranno sempre cariche e pronte per essere guidate.

In aggiunta, sempre sfruttando la piattaforma LeasysGO! è disponibile il servizio di car sharing da e per l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

I clienti potranno prendere o lasciare l’auto nei parcheggi del Leasys Mobility Store dell’aeroporto o quelli dedicati allo sharing senza sovrapprezzo per il servizio.

I prezzi

Le 500 elettriche a disposizione dei clienti saranno disponibili nelle tre colorazioni Celestial Blue, Ocean Green e Mineral Grey.

Il car sharing di LeasysGO! di Roma condividerà le offerte e i prezzi con le altre città. Eccole riassunte nella tabella:

Pacchetto/Utilizzo Costo Abbonamento per l'attivazione annuale (obbligatorio) 9,99 euro su Amazon (solo per giugno 2021, poi 19,99 euro) Abbonamento mensile (obbligatorio) 19,99 euro Due ore di sharing al mese Compreso nell'abbonamento mensile Costo (superate le due ore mensili) 0,29 euro/minuto in pay-per-use Costo massimo giornaliero 43,50 euro per la giornata intera

Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e presidente di Leasys, commenta il debutto nella Capitale:

“Siamo fieri dell’arrivo di LeasysGO! a Roma, è un momento culminante della fase di espansione in Italia del nostro progetto di rivoluzione della mobilità sostenibile. Ringraziamo il Comune di Roma della collaborazione. Siamo certi che la sharing mobility contribuirà in maniera determinante alla diffusione di una cultura della mobilità a emissioni zero e rispettosa dell’ambiente”.

Fotogallery: Leasys GO! Roma, il car sharing della Fiat 500 elettrica

9 Foto

