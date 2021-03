Dopo l'esordio a Torino, Leasys - brand di proprietà Stellantis e controllata di FCA Bank - estende il noleggio carsharing della Fiat 500 Elettrica anche nella città di Milano.

La presentazione del progetto "LeasysGO!" è avvenuta proprio in questo periodo l'anno scorso, e il car sharing del Cinquino elettrico diventerà disponibile nel capoluogo lombardo nelle prossime settimane, con una flotta iniziale di 400 auto.

La flotta del progetto LeasysGO, come già detto, ha debuttato a Torino, città natale di Fiat e della "Nuova 500" elettrica: qui, con un abbattimento giornaliero di un chilogrammo di CO2 con una flotta di 300 vetture, sono state evitate emissioni pari a 9 tonnellate (9.000 kg) di CO2 al mese.

Le 400 auto in arrivo a Milano saranno "free floating", e cioè utilizzabili dagli utenti nell'area di copertura senza alcuna limitazione, e senza vincoli di parcheggio. In altre parole, si può accedere alle ZTL, e il parcheggio è sempre gratuito sulle strisce blu.

Per la ricarica - che è gestita interamente da LeasysGO - Milano è ben dotata di colonnine pubbliche, a cui si affiancano tre hub di ricarica esclusive Leasys dedicati alla flotta di Cinquini elettrici del car sharing.

Ancora non ci sono conferme sulle tariffe di Milano, che arriveranno sicuramente nelle prossime settimane con l'attivazione del servizio. In ogni caso, il metodo di abbonamento e i costi di noleggio saranno quasi certamente uguali a quelli di Torino:

Allo sviluppo del progetto ha partecipato anche il team e-Mobility di Stellantis, che ha integrato nelle Nuove 500 elettriche una serie di funzionalità specifiche volte a rendere le vetture più adatte al car sharing.

Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Chairman di Leasys, ha detto a riguardo:

“La sostenibilità ambientale rappresenta una delle principali sfide per il futuro del nostro settore, che ha nella mobilità elettrica uno degli elementi cardine, soprattutto in una città come Milano, da sempre in prima linea e all’avanguardia su questo fronte. Siamo per questo orgogliosi di offrire un servizio come LeasysGO!, e grati al Comune di Milano per il prezioso supporto.”