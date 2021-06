La Lancia Ypsilon è un modello che continua ad essere apprezzato da tre generazioni dalla clientela italiana: anche nel mese di giugno, quindi, sono previste delle offerte - soprattutto per le versioni mild-hybrid - in grado di ottenere alcuni benefici territoriali. Lancia continua con la formula Be-Hybrid Contributo Prezzo, che richiede la permuta o rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2011.

Il primo vantaggio è lo sconto sul listino, che da 15.300 euro scende a 12.400, a quindi a 10.900 con l’adesione al finanziamento MiniRata, per una Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV.

Il secondo vantaggio è che non è previsto anticipo: si pagano 24 rate mensili di 118,58 euro, e quindi 72 rate di 177,37 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,22%). Al termine, l’auto è interamente pagata: non ci sono quindi limiti chilometrici o maxi rate finali.

Vantaggi

L’anticipo zero sta tornando tra le proposte del mese, come incentivo per compensare le disponibilità dei fondi statali, ma anche in generale per svecchiare il parco circolante nella ripresa estiva.

Con queste formule, ci sono due anni di mini rata da circa 119 euro, e poi altri 72 mesi con una rata più alta, ma che rimane entro i 178 euro. Al termine si acquista totalmente una mild-hybrid, una tecnologia che può avere diversi vantaggi, anche fiscali.

Svantaggi

I valori di TAN e soprattutto TAEG dichiarati sono piuttosto alti, trattandosi di valori calcolati su un importo rateale basso, e per ben 96 mesi. Il limite maggiore sta forse proprio nella lunghezza del finanziamento, otto anni di rate, con una tecnologia -e una serie di normative- in continua evoluzione.

In sintesi