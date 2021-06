La quinta generazione della Kia Sportage fa il suo debutto. Dopo teaser, foto e video spia degli ultimi mesi, il brand sudcoreano ha svelato le forme definitive del crossover che verrà lanciato sul mercato a fine 2021.

L’annuncio mostra esclusivamente il design degli esterni e degli interni, rimandando ai prossimi mesi gli aggiornamenti sulle motorizzazioni e su altri importanti dettagli.

Tutta nuova

Il look rompe i legami col passato e prosegue il nuovo corso stilistico di Kia chiamato “Opposites United” (“unire gli opposti”) inaugurato con l’elettrica EV6. Ciò si concretizza con un’interpretazione moderna del caratteristico “Tiger Nose”.

Il cambiamento è così radicale che la Casa ha rinominato il frontale “Digital Tiger Face”. Rispetto alla precedente generazione, la griglia a nido d’ape si è ingrandita molto, mentre i fari sono delle affilatissime linee verticali a LED.

Le fiancate mostrano linee pulite e massicce snellite da una modanatura nella parte inferiore. Il tetto può essere richiesto di colore nero, mentre non dovrebbero mancare diversi design per i cerchi in lega. La parte posteriore comunica sportività grazie all’evidente spoiler, alla barra LED centrale e al grande diffusore con terminali di scarico integrati.

Salotto ad alta tecnologia

Decisamente innovativa anche la cabina con un nuovo pannello strumenti che integra il cruscotto virtuale e lo schermo del sistema d’infotainment. Sotto a quest’ultimo troviamo i comandi fisici del climatizzatore automatico. Nuova anche la zona del tunnel centrale che ospita il selettore del cambio automatico e il comando per gestire le modalità di guida.

Kia sottolinea che saranno disponibili varie opzioni per i rivestimenti e i materiali dell’abitacolo a seconda dell’allestimento scelto. Uno di questi si chiamerà X-Line e sarà caratterizzato da sedili in pelle nera o verde e dettagli in simil-legno neri.

I motori attesi e i piani del Gruppo

Sebbene non siano ancora stati annunciati ufficialmente, per i motori ci aspettiamo un listino fortemente condiviso con la “sorella” Hyundai Tucson.

Dovremmo vedere, quindi, delle unità a benzina e diesel mild hybrid con potenze fino a 180 CV, una full hybrid a benzina da 230 CV e un’ibrida plug-in da 265 CV. Il tutto dovrebbe essere abbinato alla trazione anteriore o integrale e ad un cambio manuale a 6 marce o automatico doppia frizione a 7 rapporti.

In ogni caso, la presenza del gruppo Hyundai-Kia è destinata a rafforzarsi nel corso del 2021. Dopo l’estate, Genesis, il marchio di lusso di Hyundai, esordirà in Europa con l’ammiraglia G80 e la SUV GV80. Successivamente arriveranno anche la crossover media GV70, la shooting brake G70 e altri tre modelli elettrici (tra cui una G80 a batteria).