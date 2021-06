Tra le mitiche Alfa Romeo degli anni ’80 è impossibile non ricordare l'Alfa 75. L’iconica berlina è tuttora uno dei modelli più ricercati dagli Alfisti, soprattutto nella versione Turbo Evoluzione.

Prodotta in 500 esemplari, era la 75 più potente ed esclusiva. Un esemplare ottimamente conservato è in vendita in Italia, per la precisione a Reggio Emilia da Ruote da Sogno.

155 CV in soli 1.000 kg

È vero, di Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione ce ne sono diverse in vendita in Italia. Tuttavia, quella che vi presentiamo è una di quelle “trattate” meglio e che può contare su una ricca galleria fotografica, tutta da gustare.

La versione più cattiva della 75 fu realizzata per ottenere l’omologazione nella categoria Gruppo A del Campionato Turismo. Il motore 1.762 cc a benzina fu elaborato fino ad erogare ben 155 CV. L’ottima potenza per l’epoca si combinava con un peso di soli 1.000 kg per garantire prestazioni decisamente esaltanti.

Con una velocità massima di 220 km/h e uno scatto 0-100 km/h di 7,6 secondi, la Turbo Evoluzione era una delle berline più veloci degli anni ’80. Molti Alfisti la considerano “l’ultima vera Alfa Romeo” anche per via dell’efficace cambio manuale a 5 rapporti e per la trazione posteriore. In questo è stata l'ultima del Biscione prima della Giulia.

Inconfondibilmente rossa

Il rosso e il nero sono i colori dominanti della carrozzeria. La tinta aggressiva è presente anche nei cerchi in lega, mentre nella fiancata è mostrata con orgoglio la scritta “75 Evoluzione”. Nel posteriore si nota lo spoiler nero e il classico terminale di scarico centrale.

L’auto dell’annuncio è dotata di documenti italiani, interni con sedili restaurati e moquette rinnovata. L’esemplare ha percorso quasi 74 mila km ed è offerta a 84 mila euro. Una cifra importante per una delle icone italiane degli anni ’80, le cui quotazioni sono destinate a salire nei prossimi anni.

Ricordiamo infatti che in qualche modo l'Alfa 75 Turbo Evoluzione può essere considerata la "zia" della nuova Giulia GTA, versione stradale estrema della berlina sportiva Alfa Romeo, con la Giulia Sprint GTA che ne è in pratica la "nonna".