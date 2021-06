La Polo più cattiva di tutte sta per arrivare e abbiamo anche le prime foto spia. Dopo aver svelato la versione restyling lo scorso aprile, Volkswagen è pronta ad arricchire la gamma con la variante GTI.

L’allestimento sportivo, annunciato con teaser qualche settimana fa, è stato ripreso al lavoro sulle strade tedesche e appare pronto per il debutto ufficiale.

Countdown al debutto

Nelle foto scattate durante i test, la Polo non mostra praticamente nessun segno di camuffatura. Le uniche parti coperte sono i fari posteriori che sembrano appartenere al modello pre-restyling.

La versione GTI si caratterizza per una carrozzeria più aggressiva con la calandra completamente nera e profili in nero lucido e per il doppio “baffo” rosso nella mascherina. Nel posteriore, invece, si nota il doppio terminale di scarico.

I badge “GTI” sul muso, sulla fiancata e al centro del portellone tolgono ogni dubbio sul tipo di Polo che stiamo osservando.

Cavalli extra in arrivo

La Polo GTI pre-restyling si affidava ad un 2.0 TSI da 200 CV ed è probabile che Volkswagen abbia aumentato leggermente la potenza. In questo caso si parla di un possibile salto a 207 CV e una coppia rimasta invariata a 320 Nm. In abbinamento dovremmo trovare il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Ricordiamo che attualmente il listino della Polo restyling comprende tre motorizzazioni (80, 95 e 110 CV) e quattro allestimenti (base, Life, Style e R-Line). I prezzi sono compresi tra 18.350 euro per la Polo 1.0 EVO da 80 CV e i 25.300 euro per la 1.0 TSI da 110 CV.

Una volta sul mercato, la GTI se la dovrà vedere con la concorrenza, tra cui la MINI Cooper S, la Hyundai i20 N e la Ford Fiesta ST.