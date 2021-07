I SUV compatti dal profilo aerodinamico da coupé sono sempre più popolari: Renault ha aggiunto alla gamma la nuova Arkana, dal prezzo di attacco che si aggira intorno ai 30.000 euro, e disponibile fino al 31 di luglio in offerta anche nella versione ibrida a benzina.

Nel dettaglio, la Renault Arkana Intens E-Tech Hybrid da 145 CV può essere acquistata con un listino di 26.390 euro per tutto il mese di luglio, a fronte del ritiro o della rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno sei mesi.

Secondo l’offerta Renault, ad un anticipo di 3.850 euro seguono 36 rate mensili da 249,37 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,9%), più una maxi rata finale di 18.154,50 euro, con le consuete opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto anche rateale.

L’offerta, valida per un totale di 45.000 km, con 0,10 euro per ogni chilometro in più, comprende anche Finanziamento protetto e Pack service con tre anni di furto e incendio, 1 anno di Driver insurance ed estensione di garanzia di 3 anni o 60.000 chilometri.

Vantaggi

La Renault Arkana è presente da poco nei listini italiani, ma è già proposta con offerte interessanti, sia nella versione a benzina che nella ibrida E-Tech del nostro esempio. In questo caso, lo sconto iniziale si avvicina ai 5.500 euro, e le rate sono di circa 250 euro al mese.

Interessante il fatto che Renault inserisca sempre negli esempi ufficiali garanzie o servizi assicurativi, compresa la protezione sul finanziamento, spesso consigliata per questo genere di finanziamenti.

Svantaggi

L’esempio si riferisce all’allestimento Intens, che è quello base della gamma ibrida: è ragionevole, quindi, pensare a qualche spesa in più per alcune opzioni. Per accedere all'offerta, è inoltre necessario il ritiro di un’auto posseduta da almeno sei mesi.

In sintesi