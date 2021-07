Come sempre, Lancia propone numerose offerte sull’unico modello della gamma, la piccola Ypsilon, nelle sue diverse motorizzazioni e configurazioni. Fino al 31 luglio, prosegue la promozione Be-Hybrid Contributo Prezzo, che consente di acquistare interamente la vettura senza versare anticipo.

Vediamo l’esempio su una Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic Silver 1.0 da 70 CV, che è quella che nel listino Lancia ha il prezzo più basso, ed è comunque dotata del motore Mild Hybrid, agevolato da alcune amministrazioni.

Nella promozione di luglio, il prezzo iniziale di 15.300 euro può calare fino a 12.400 euro; non si versa anticipo, e le rate sono 24 da 118.58 euro, e poi 72 da 177,37 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,22%).

Il secondo importo è come dilazionare una maxi rata finale: quindi alla fine si acquista tutta la vettura, e non è previsto un limite chilometrico. E’ invece necessario un usato, da rottamare o da dare in permuta.

Vantaggi

Con questa offerta, il costo iniziale della Lancia Ypsilon Hybrid è sicuramente basso; l’anticipo non è previsto, e le rate sono ridotte, soprattutto i 119 euro dei primi due anni: è una formula nata in tempo di crisi, e che permette di versare il meno possibile nelle fasi iniziali. C’è anche un voucher di 500 euro se si ordina online, come per altri marchi del gruppo italiano.

Svantaggi

Tra gli svantaggi di questa offerta Lancia ci sono gli arrotondamenti delle rate e in generale gli oneri finanziari prolungati per tanto tempo, oltre all’assenza di servizi negli esempi, in omaggio o compresi nel prezzo. Il finanziamento è molto lungo, dal momento che tiene legati per 8 anni, probabilmente per tenere l’auto ancora per più tempo.

In sintesi