Nell’attesa della versione rinnovata, Nissan propone entro il 31 luglio un’offerta interessante sulla propria SUV grande, la Nissan X-Trail. Caratteristica di questa proposta è la rata mensile piuttosto bassa, e la disponibilità di servizi inclusi nel finanziamento.

Per una Nissan X-Trail N-Design DIG-T 160 CV a trazione anteriore e con cambio DCT, Nissan propone nella sua promozione di luglio un listino più basso: da 34.480 euro a 28.830 euro; se poi si accede al finanziamento Intelligent Buy, l’importo scende ancora fino a 26.830 euro.

Versando un anticipo di 8.718 euro, le rate mensili sono 36 da 269 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,16%), e la rata finale ammonta a 14.481,60 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Tanti i servizi compresi in questa offerta: finanziamento protetto, e pack service con manutenzione e assicurazione furto e incendio, più il primo anno di assicurazione RCA. Per accedere alla proposta, però, ci vuole un usato immatricolato da almeno sei mesi.

Vantaggi

Il primo vantaggio è sicuramente lo sconto iniziale, di ben 7.650 euro con il finanziamento; se poi l’usato in permuta ha un certo valore, si può anche fare a meno di versare l’anticipo. Le rate, per la categoria del modello, sono piuttosto basse, e sono interessanti i servizi inclusi, tra cui l’assicurazione che per il primo anno comprende anche la responsabilità civile.

Svantaggi

L’anticipo di oltre 8.700 euro è abbastanza impegnativo, se il proprio usato vale poco. Attenzione al calcolo degli oneri finanziari, e agli eventuali accessori presenti sulle vetture in stock.

In sintesi