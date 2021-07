Marc Philipp Gemballa è pronto a presentare il suo primo progetto. Cresciuto in una famiglia dedita al mondo del motorsport, per il 27enne figlio del tuner Uwe Gemballa è tempo di mostrare al mondo la Project Sandbox, una sorta di “ibrida” tra un’auto sportiva e un fuoristrada ad alte prestazioni basata sulla moderna Porsche 911.

Tale padre, tale figlio

L’omonima azienda fondata da Marc Philipp non è da confondere con la Gemballa GmbH, l’impresa fondata nel 1981 e rinata nel 2010 a seguito della scomparsa di Uwe Gemballa. Come il padre, anche il giovane imprenditore ha sviluppato una grande passione per le auto e ha maturato esperienze importanti in Aston Martin, Mercedes e Porsche.

La Project Sandbox è il primo di una serie di modelli esclusivi a tiratura limitata incentrati su un design estremo e su tanta tecnologia. Per svilupparla sono stati necessari due anni e l’anteprima assoluta è prevista per metà luglio. Alla base del lavoro degli ingegneri c’è stato l’obiettivo di creare una sportiva che unisse praticità e versatilità per l’off-road.

Nella progettazione sono stati coinvolti il designer Alan Derosier, Michelin e Ruf (specializzata in elaborazioni di Porsche). La tecnologia delle sospensioni è stata sviluppata da KW Automotive, mentre l’impianto di scarico è firmato da Akrapovic. Tra i partner ci sono anche VELA Performance e KLK Motorsport.

La 959 torna a vivere

Di cosa si tratta il progetto? L’azienda non ha rivelato i dettagli tecnici dell’auto. Sappiamo comunque che si tratterà di una Porsche 911 di ultima generazione (992) ricreata seguendo lo stile dell’iconica 959 da rally. A farlo capire chiaramente è la grande ala posteriore accompagnata dalla striscia luminosa a LED.

La produzione sarà limitata a 40 esemplari, tutti realizzati interamente in fibra di carbonio. La supercar dovrebbe essere mossa da un motore 6 cilindri boxer abbinato, molto probabilmente, alla trazione integrale. Non resta che aspettare la presentazione completa per capire come sarà la “seconda vita” della 959.