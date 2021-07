L’impresa degli Azzurri a Wembley ha conquistato tutti in l’Italia. Ovviamente anche il mondo dell'auto, con molte Case della Penisola che hanno omaggiato la squadra guidata da Roberto Mancini. Dal tweet di Alfa Romeo a quello di Maserati, passando per i post di Fiat, Ferrari e Lamborghini: le celebrazioni social sono tante e tutte diverse fra loro, ma con due cose in comune: la passione per la Nazionale e il rispetto per gli avversari.

Alfa Romeo

Non a caso sotto un bel cielo azzurro, il Biscione ha immortalato tre Giulia, messe una accanto all’altra, per creare una sua speciale versione del tricolore, con tanto di didascalia per complimentarsi coi giocatori e di hashtag per ricordare l’orgoglio di essere italiani.

Ferrari

Simpatico siparietto quello tra il team Formula 1 di Mercedes e la Scuderia Ferrari. L’account Twitter del team della Stella aveva chiesto maliziosamente ai suoi fan di fare un pronostico: la Coppa sarebbe tornata a casa o avrebbe imboccato la strada verso Roma? Il riferimento è al tormentone esploso sui social negli ultimi giorni. La Rossa ha risposto rassicurando i rivali: il trofeo è arrivato sano e salvo nella Capitale d’Italia. Da Maranello si sono anche congratulati con la truppa di Mancini.

Fiat

Anche Fiat ha detto la sua riprendendo il duello web e ha pubblicato la foto di una 500 da cui fa capolino la bandiera italiana: “Ora lo possiamo gridare forte, ‘It’s coming Rome’. Il grande calcio si tinge di azzurro a Wembley. Grazie per tutto il percorso, è stato un viaggio indimenticabile”, riporta il tweet della Casa.

Lamborghini

Omaggio sentito anche da Lamborghini, in versione Aventador sotto i fuochi d’artificio verde, bianco e rosso. Ma la vera protagonista del post è l’altra tinta che caratterizza la nostra squadra: “Non è una livrea azzurra, è Azzurro! Vogliamo fare i complimenti alla Nazionale di calcio italiana per la sua vittoria straordinaria! Speriamo di vedervi presto a Sant’Agata Bolognese per festeggiare”.

Maserati

Poche, ma piene di orgoglio, le parole spese invece da Maserati: “Maestri di audacia italiana”, è la scritta che campeggia sotto una MC20 quasi avvolta dai fumi tricolori.