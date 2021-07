Ne avevamo parlato già qualche tempo fa: la Kia Carnival è una delle pochissime auto a poter ospitare, modulando i sedili, fino a undici persone. Non la vedremo mai sulle nostre strade perché è in vendita solo in USA e in Corea del Sud, dove è stata appena lanciata una versione extra lusso chiamata Hi-Limousine.

Già di base si tratta di una macchina lunga, siamo a 5,15 metri, con questa nuova versione che arriva fino a 5 metri e 20 e supera i 2 d'altezza. I posti a disposizione dei passeggeri sono solo quattro: sparisce la fila centrale e tutto l'ambiente è stato modulato e organizzato per regalare un'esperienza da prima classe.

Si viaggia in prima classe

Guardandola da fuori, si tratta a tutti gli effetti di uno di quei famosi minivan che si vedono sempre nei film americani che, da noi, vengono volgarmente chiamati come monovolume o, anche, furgoni trasporto persone. La Carnival Hi-Limousine ha, rispetto alla versione base, il tetto leggermente più alto per far entrare i passeggeri più comodamente e ogni sedile ha a disposizione una speciale piattaforma adibita al massaggio della pianta dei piedi, funzione offerta anche sull'Audi A8.

Si tratta pur sempre di una limousine, per cui non mancano nemmeno un purificatore d'aria, un display da 21,5" da cui gestire tutta la multimedialità, portabicchieri riscaldati e raffreddati e tendine parasole plissettate. Tutte le luci in abitacolo sono a LED e, per ricreare un'atmosfera accogliente, il tetto rialzato incorpora strisce LED multicolore.

Quanto costa?

Sotto il cofano, si può scegliere tra un motore V6 a benzina da 3.5 litri da 290 CV e 355 Nm di coppia e un diesel 2.2 da 199 CV e 441 Nm. Ma veniamo al prezzo: non si tratta, come si può intuire, del van più economico in circolazione: sul mercato coreano, la Carnival parte da 60,66 milioni di won (circa 44.800 euro al cambio attuale) per la versione a nove posti e da 63,88 milioni di won (circa 47.178 euro) per il modello a sette posti.

La Hi-Limousine parte da 88,26 milioni di won (circa 65.180 euro), molto più rispetto ai 27.000 euro di partenza della Carnival base in USA.