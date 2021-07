Avete presente la Mercedes-AMG GLE 63S Coupé, velocissima, cattiva e imponente? Brabus, uno dei più famosi tuner tedeschi specializzato in Mercedes, non poteva lasciarsi scappare dalle mani l'occasione di lavorare su tale base e renderlo ancora più estrema.

Nasce cosi la Brabus 800, letteralmente esagerata: è più grande e aggressiva rispetto alla GLE 63 Coupé standard e anche molto più potente.

789 CV e 1.000 Nm di coppia

La Brabus 800 nasconde sotto il cofano il V8 biturbo da 4.0 litri marchio di fabbrica AMG, solo che qui è stato portato a quota 789 CV e 1.000 Nm di coppia, un bell'aumento rispetto ai 603 CV e 850 Nm di serie. Tutta questa potenza extra permette alla GLE Brabus di toccare i 100 km/h in 3,4 secondi (-0,3 secondi) con una velocità massima autolimitata a 280 km/h.

Fotogallery: Mercedes-AMG GLE 63S Coupé, con Brabus tocca gli 800 CV

44 Foto

Per raggiungere un tale livello di prestazioni, Brabus ha installato un turbo più grande e cuscinetti assiali rinforzati in grado di funzionare fino a 23,2 psi (1,6 bar) di spinta. Per rendere più gestibile e omogenea la spinta, la centralina è stata rimappata e, lato coinvolgimento alla guida, l'impianto di scarico originale è stato sostituito con uno in acciaio inossidabile con valvole bypass e quattro terminali in titanio o, volendo, in carbonio. Anche il modulo di controllo delle sospensioni elettroniche è stato aggiornato, e qui sono più basse di 2,5 cm.

Fuori è cattivissima

Brabus completa la trasformazione installando un kit estetico in fibra di carbonio che prevede all'anteriore uno splitter anteriore con le estremità rialzate, una nuova griglia e prese d'aria maggiorate. Al posteriore, invece, uno spoiler diviso in tre parti e un diffusore più aggressivo.

A richiesta del cliente, Brabus può mettere mano completamente agli interni, personalizzandoli con pelle o Alcantara a profusione. È ampia anche la scelta tra le diverse finiture e si spazia dal legno al carbonio.