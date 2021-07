Non c'è niente di piccolo nella Bentley Bentayga (5.125-5.144 mm la lunghezza; 2.010 mm la larghezza e 1.710-1.728 mm l'altezza), quindi non stupisce che il SUV di lusso ottenga grandi cerchi.

Questi cerchi però non sono solo grandi, da 22 pollici, sono in fibra di carbonio e ci sono voluti cinque anni per metterli a punto. A pensarci è stato Mulliner, che ha avviato il progetto quasi alla nascita della Bentley Bentayga (nel 2016).

Tanti test e un nuovo brevetto

La progettazione dei cerchi Mulliner per la Bentley Bentayga ha richiesto parecchio tempo non tanto per disegnarli, quanto per collaudarli. Le ruote sono state sottoposte a test e certificazione TÜV dopo una serie di prove per verificare che la fibra di carbonio fosse affidabile su un SUV il cui peso a vuoto va da 2.415 a 2.648 kg.

Bentley stessa specifica che si tratta di cerchi prodotti utilizzando un processo brevettato che, tra le altre cose, include una specifica stratificazione di trame che aiuta a evitare la rottura catastrofica dei pneumatici in caso di impatti gravi.

I vari test TÜV hanno simulato di tutto, da pneumatici sovragonfiati a buche, ciottoli e "test di coppia eccessiva che superano i limiti consentiti". Non sappiamo esattamente cosa significhi, ma scommettiamo che ha qualcosa a che fare con il lancio di un SUV da tre tonnellate su una pista. In effetti, Bentley cita specificamente le sessioni di test al Nürburgring.

Più di un vantaggio

Al di là del design e dell'originalità, una domanda sorge spontanea: quali sono i vantaggi delle ruote in fibra di carbonio su qualcosa di grande come una Bentayga?

Tanto per cominciare c'è un risparmio di peso pari circa a 6 Kg per ruota e anche, se non è molto, sappiamo che ogni grammo fa la differenza. Bentley stessa ci tiene inoltre a sottolinearne la forza e la rigidità.

Infine ci sono le migliori prestazioni di frenata e la minore usura degli pneumatici da mettere sulla bilancia. Non male insomma. Quanto costano? Il prezzo è riservato, ma immaginiamo che il cliente Bentley non si farà scoraggiare dalla cifra.