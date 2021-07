La Toyota Yaris Cross è in vendita in Italia da qualche settimana e tra qualche tempo, quanto ancora non si sa, potrebbe arrivare una sua versione griffata Lexus. A dirlo non è la Casa giapponese ma un rumor riportato dalla rivista giapponese "Magazine X" e riportata poi dal sito Lexus Enthusiast.

Voci che vorrebbero il brand premium intenzionato a introdurre a listino un nuovo crossover da posizionare al di sotto della Lexus UX, per ampliare la gamma sfruttando la "cugina" marchiata Toyota.

Stesso scheletro

Alla base del nuovo crossover Lexus ci sarà quindi la piattaforma GA-B delle Toyota Yaris e Yaris Cross, con sotto al cofano il 1.5 benzina 3 cilindri full hybrid affiancato probabilmente da unità solo benzina. Ma la parte del leone spetterà naturalmente alla versione elettrificata. Dovrebbe rimanere anche la possibilità di scegliere tra uno schema a trazione anteriore e quello con trazione integrale.

Condividendo la meccanica con la Yaris Cross il nuovo crossover piccolo di Lexus dovrebbe replicarne grosso modo le misure: 4,18 metri di lunghezza, 1,56 di altezza, larghezza di 1,76 e passo di 2,56. Misure nel pieno del segmento B e che metterebbero la nuova arrivata nel listino Lexus a scontrarsi con la sola Audi Q2 (lunga 4,2 metri) per quanto riguarda i marchi premium.

La prova dell'esemplare pre-serie della Toyota Yaris Cross

Stile differente

Se la meccanica sarà uguale, a cambiare sarà naturalmente lo stile. Il nuovo crossover piccolo firmato Lexus infatti adotterà linee ben differenti rispetto a quelle della Yaris Cross, allineandosi a quelle delle sorelle maggiori. Discorso identico per l'abitacolo, dove le tecnologie rimarranno le stesse - come l'infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e il monitor touch base da 8" - ma con differente stile nell'arredamento.

Stesso discorso per i vari sistemi di sicurezza e assistenza alla guida: cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia e tanto altro faranno parte della dotazione di serie o di pacchetti aggiuntivi.

Naturalmente è presto per parlare dei prezzi del nuovo crossover Lexus (il nome potrebbe essere Lexus BX), ma considerando che i prezzi della Toyota Yaris Cross partono da 25.400 euro quelli dalla sua controparte premium potrebbero essere superiori di circa 3/4.000 euro.