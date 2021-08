La volontà di ridurre i costi di sviluppo, progettazione e produzione ha spinto nel 2002 il Gruppo PSA e BMW ad unire le forze per la realizzare congiuntamente una nuova famiglia di motori, denominata Prince.

Questi propulsori sono stati contraddistinti dal codice codice N13 se destinati ai modelli BMW, N14 se destinati alle MINI, ed hanno sostituito il motore Tritec (frutto della precedente collaborazione tra BMW e Chrysler) per circa 12 anni, prima di essere a loro volta rimpiazzati dai nuovi B38 nel 2014. Per quanto riguarda PSA, invece, i propulsori Prince vengono ancora oggi utilizzati nella versione 1.6 turbo su alcuni modelli, come la Peugeot 3008 e la Peugeot 5008.

Un po' di tecnica

La famiglia di motori Prince era composta da propulsori 4 cilindri in linea con cilindrate da 1.397 e 1.598 cc (alesaggio di 77 mm e corsa di 75 o 85,8 mm), con potenze da 95 CV fino ai 266 CV della Peugeot RCZ.

I componenti come il basamento e la testata in lega di alluminio erano e sono ancora realizzati in Francia, nello stabilimento PSA di Douvrin, dove avviene anche il montaggio finale, mentre i motori utilizzati sulle vetture BMW e MINI in configurazione 1.6 litri turbo venivano invece assemblati presso la fabbrica di Hams Hall nel Regno Unito.

La famiglia di motori Prince poteva contare su interessanti soluzioni tecniche come l’iniezione diretta, la fasatura variabile BMW VANOS, la pompa dell'olio a portata controllata, la distribuzione azionata a catena e la trasmissione a cinghia singola per tutti gli organi secondari.

Le applicazioni più sportive

Una delle versioni più interessanti della famiglia di motori Prince è sicuramente il 1.6 sovralimentato proposto su diversi modelli sportivi del Gruppo PSA e di Mini. Lanciato per la prima volta nel 2006 sulla Peugeot 207 GT e sulla Peugeot 207 RC, questo motore viene offerto nelle 3 versioni THP150, THP163 e THP175 rispettivamente da 150 CV, 163 CV e 175 CV. Quest'ultima era utilizzata anche sulla Mini Cooper S nel periodo 2007-2010.

Proprio nel 2010 Peugeot ha introdotto una ulteriore versione THP200 che poteva contare altresì su un sistema di sovralimentazione twin-scroll. La potenza massima era di 200 CV a 5.500 giri/min, mentre la coppia massima toccava i 275 Nm. Da questo motore sono derivati i propulsori più sportivi adottati sulla Peugeot RCZ con 266 CV e sulla Mini John Cooper Works GP del 2012-2014 con 218 CV.