Si inizia ad entrare nell’alta stagione delle vacanze estive. Come ogni anno, l’esodo verso i luoghi di villeggiatura porta potrebbe portare a qualche disagio e code sulle autostrade, soprattutto se si considera il maggior afflusso di turisti stranieri rispetto all’estate 2020.

Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale hanno pubblicato il documento di previsioni del traffico che permette di capire cosa attendersi nel weekend del 7 e dell’8 agosto.

Previsioni traffico Sabato 7 agosto

Il fine settimana inizierà con una mattina da bollino nero in direzione delle località turistiche. La situazione andrà migliorando col passare delle ore (bollino rosso nel pomeriggio e verde per la notte). Si prevede traffico intenso, invece, sia alla mattina che al pomeriggio verso le grandi città.

Da segnalare i lavori in corrispondenza di Savona, Albisola e nella tratta Genova Aeroporto-Genova Prà che si svolgeranno tra la notte del 6 agosto e la prima mattina dell’8 agosto.

Inoltre, tra l’1 e le 5 sarà chiuso il tratto Como Centro-Chiasso. Per dirigersi in Svizzera si consiglia di immettersi direttamente a Chiasso. Dal 5 al 13 agosto, invece, sono chiuse le entrate Ponte Chiasso e Lago di Como.

In questo giorno è vietata la circolazione di mezzi pesanti (> 7,5 tonnellate) dalle 8 alle 22 su tutta la rete autostradale.

Domenica 8 agosto

L’esodo continuerà domenica con traffico da bollino rosso alla mattina e intenso nel pomeriggio. Situazione inversa, invece, per le tratte che conducono alle grandi città. In questo caso, la giornata inizierà con traffico intenso per diventare critico nel pomeriggio. In entrambe le direzioni, sono attesi miglioramenti nel corso della serata.

Anche per domenica scatta il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22.

Previsioni meteo

Per sabato è attesa una mattinata di bel tempo su buona parte dell’Italia eccetto qualche rovescio in Piemonte tra Verbania e Torino. Nel pomeriggio sono previsti temporali più diffusi non sono in Piemonte, ma anche su buona parte del Nord Italia. Le temperature saranno leggermente sopra la media stagionale con un picco di 37 gradi in alcune località Toscane e di 35 gradi in Emilia Romagna.

La domenica sarà caratterizzata da precipitazioni più o meno intense su parte di Lombardia e Veneto e Alta Toscana nel corso della mattinata. La situazione migliorerà nel pomeriggio. Mentre il Nord potrà beneficiare di temperature più basse, al Sud sono previste punte fino a 40 gradi in Calabria.

Tutor accesi e lavori

Il sistema SICVe (“l’erede” del Tutor) è attivo su 1.400 km di rete autostradale. Sul sito della Polizia Stradale vengono pubblicati aggiornamenti sulle accensioni del sistema e le tratte interessate. A tal proposito possono tornare utili le app che segnalano la presenza di autovelox e non solo lungo strade e autostrade.

Per sapere quali e quanti cantieri saranno presenti nel periodo estivo è possibile far riferimento all’elenco pubblicato dalla Polizia di Stato.