Qual è l’auto più costosa del mondo? La Ferrari 250 GTO. L’esemplare con numero di telaio 4153GT è stato acquistato per 70 milioni di dollari nel corso di una trattativa privata nel 2018. La cifra non deve stupire dato che stiamo parlando di un’auto densa di storia e realizzata in appena 39 esemplari.

Per rendere il proprio figlio un vero VIP, un padre vietnamita ha deciso così di realizzare una straordinaria replica in legno della Ferrari più ambita della storia.

Plasmata per 70 giorni

I 13 minuti di video raccontano l’incredibile impresa. A rendere il tutto ancora più eccezionale è il fatto che la 250 GTO sia effettivamente funzionante e alimentata da un piccolo motore elettrico. In questo modo, il giovane può davvero mettersi alla guida e sentirsi uno dei pochi fortunati al mondo ad aver provato una Ferrari. Per così dire...

Il video segue passo passo la realizzazione della 250 GTO. Tutto parte da un piccolo telaio realizzato ad hoc per accogliere la carrozzeria in miniatura. Successivamente si passa alla scocca in legno ed è qui che emerge la maestria dell’uomo. Senza l’aiuto di complessi programmi di grafica o di sofisticate attrezzature laser, il vietnamita plasma con dovizia di particolari tutta la carrozzeria.

Un esperto del legno

E non è finita qui. Il padre ha pensato anche ai vari badge sulla carrozzeria e a fanali. Senza contare gli interni con sedili sagomati e veri indicatori per tenere sott’occhio la “potenza” del piccolo bolide. Una volta terminata, l’auto è pronta per essere guidata dal suo nuovo proprietario per qualche chilometro nelle città vietnamite.

In realtà, la stupenda creazione non deve stupire. Oltre alla Ferrari, sul proprio canale YouTube, l’uomo mostra anche la realizzazione di altre incredibili opere fatte col legno. Tra queste, ci sono una Lamborghini Sian Roadster e una Bugatti Centodieci.