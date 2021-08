Le normative europee sempre più severe in materia di emissioni hanno costretto Ford a cancellare il lancio di una versione RS della Focus di quarta generazione. Per gli appassionati più sportivi dell’Ovale Blu è in vendita la variante ST in diverse configurazioni, a seconda di motore, cambio e varianti di carrozzeria. Un'ottima base per gli elaboratori al lavoro per raggiungere i livelli di potenza della RS.

A questo proposito, lo specialista britannico Mountune ha presentato il suo ultimo pacchetto di aggiornamento per la Focus ST, basato sul kit M330 introdotto nel marzo del 2020. Questo pacchetto aftermarket rivisto è stato soprannominato M365 in riferimento ai 365 CV di potenza che l’auto eroga dopo questa modifica. Aumenta anche la coppia, ora di 560 Nm, sempre scaricata sulle ruote anteriori.

Più potente della vecchia Focus RS

La potenza raggiunta tramite l’elaborazione del tuner britannico è maggiore di 10 CV rispetto alla Focus RS di terza generazione in versione originale, se non si considera l’edizione finale Heritage da 375 CV messa a punto dalla stessa Mountune.

Il nuovo kit M365, realizzato per la ST a cambio manuale con motore turbo a benzina da 2.3 litri, interviene anche sul sound del motore rendendolo più "cattivo" quando l’auto è in modalità Sport o Track.

Installazione via app

Quest’ultima modalità è stata ricalibrata e Mountune afferma che l’intero pacchetto di aggiornamento, disponibile come rimappatura della centralina, viene seguito tramite l'app proprietaria mTune SMARTflash. Serviranno solamente uno smartphone e l’interfaccia di diagnostica di bordo bluetooth di serie sull’auto, senza che sia necessario l'uso di un pc.

Il kit m365 per Ford Focus ST costa 574,17 sterline (677 euro al cambio attuale) nel Regno Unito, per un upgrade di 85 CV di potenza e 140 Nm di coppia in più rispetto al modello di serie. È disponibile per le spedizioni in tutta Europa.