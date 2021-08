Che le auto italiane siano amate in tutto il mondo non è una novità, così come il fatto che siano spesso la scelta di molti personaggi famosi, come calciatori o rapper, per "ostentare il proprio successo". E' più raro, invece, vedere un rapper dalla passione così smisurata per le auto italiane, in particolar modo quelle classiche, da inserirle come protagoniste nei propri videoclip con una certa frequenza, dando loro sempre un ruolo importante.

Questo è il caso di Tyler The Creator, noto rapper e produttore discografico statunitense, che ha già usato ben due "rallycar stradali" classiche italiane nei propri video, di due epoche diverse ma entrambe dalla storia incredibile: la Fiat 131 Abarth Rally e la Lancia Delta Integrale Evoluzione.

Protagoniste con il "fascino d'altri tempi"

La prima protagonista dei video è stata proprio la Fiat 131 Abarth Rally prima serie (1976 - 1978), fra l'altro di un colore a dir poco improbabile e che probabilmente nessuno avrà mai visto al tempo in cui questo modello dominava i rally: il rosa fenicottero.

Qui, il video "Side Street" mostra Tyler baciarsi appassionatamente con una donna, appoggiati al cofano della 131 Abarth rosa e vestiti con abiti dal look vintage. Verso la fine, l'auto parte facendo rombare il suo motore dal tipico suono Rally Anni '70. Qui sotto un'altra versione del video, pubblicata su Twitter, con vista sul posteriore dell'auto.

La protagonista del nuovo videoclip della canzone "Wusyaname", il terzo singolo del nuovo album "Call Me If You Get Lost", è invece l'iconica Lancia Delta Integrale Evoluzione, qui di un colore celeste molto chiaro con i tipici cerchi da rally degli Anni '90, verniciati di bianco.

Il video comincia subito con la Delta in bella vista, dal posteriore, mentre viaggia su strade asfaltate, fangose, polverose e anche sull'erba dove la strada effettivamente non c'è. Questo rende l'idea del viaggio come qualcosa di fondamentale, soprattutto se in auto. Lo stesso Tyler, peraltro, comincia il video con questa frase:

"In California you spend most of your life in cars."

(Traduzione: "In California, si passa la maggior parte della propria vita in macchina.")

"Car Guy", nel bene e nel male

Tyler non ha mai cercato di nascondere il suo amore per le auto, né nella sua musica né tantomeno su Instagram. Un altro singolo del nuovo album, "Lumberjack", inizia col rapper che sfoglia le pagine di un libro fotografico vintage di Formula 1.

Il rapper era già entrato a far parte delle "cronache automobilistiche" alcuni anni fa, quando prese una multa salatissima alla guida di una Ferrari 458 Italia. Il problema fu che l'auto era di proprietà del cantante americano (nonché amico di Tyler) Justin Bieber, il quale venne formalmente incriminato in un primo momento per eccesso di velocità.

Il caso venne risolto con Tyler che ammise di essere alla guida mentre Bieber lo seguiva in moto, ma si creò comunque un grande gossip in pochissimo tempo intorno alla vicenda.

In ogni caso, soprattutto per noi italiani è piacevole sapere che non siamo gli unici a guardare ancora oggi con un certo riguardo al nostro passato automobilistico, soprattutto quando si tratta di iconiche vetture da rally. In questo senso, potrebbe non esserci da stupirsi se nel prossimo video dovesse vedersi una Lancia Stratos o una Lancia 037.