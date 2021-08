Le Olimpiadi di Tokyo 2020 (o 2021 se volete essere precisi) si sono concluse da meno di una settimana, con gli Stati Uniti in cima al medagliere, forti delle 39 medaglie d'oro conquistate, seguiti dalla Cina con 38 titoli olimpici portati a casa per un totale di 52 atleti con al collo la medaglia d'oro.

Gloria sportiva alla quale si aggiungerà un premio ben meno "glorioso" ma di sicura utilità: un'auto. Secondo quanto riportato dal sito Kuruma News infatti i campioni cinesi si vedranno consegnare una Hongqi H9, berlina media di lusso prodotta e commercializzata in Cina.

Lusso e spazio

Non male come premio, visto che si tratta di un'immensa berlina lunga più di 5 metri e nata per confrontarsi con Audi A6, BMW Serie 5 e Mercedes Classe E. Tutte le versioni che verranno donate agli atleti monteranno il 2.0 turbo benzina da 252 CV e 380 Nm di coppia (gli altri motori disponibili sono V6 di 2,5 e 3 litri), abbinato a cambio automatico 7 rapporti, trazione posteriore e alla dotazione più ricca possibile, per un costo unitario pari a circa 48.000 euro.

Esternamente la Hongqi H9 ricorda (alla lontana, si intende) Rolls-Royce all'anteriore, con l'imponente griglia cromata, mentre al posteriore ha un qualcosa di Cadillac, con le luci a sviluppo verticale.

Aspetto imponente con abitacolo che - per quanto riguarda la plancia - riprende lo stile Mercedes (anche nella grafica) con 2 monitor per strumentazione e sistema di infotainment. Al posteriore si può optare per la configurazione a 2 posti: poltroncine singole separate da un tunnel centrale che integra anche un monitor touch per gestire alcune funzioni dell'auto.

Sempre più in alto

Se il nome Hongqi vi dice qualcosa ma non sapete cosa vi rinfreschiamo noi la memoria: si tratta dello stesso brand che ha da poco preso casa nella Motor Valley, dove nascerà la Hongqi S9, hypercar ibrida da 1.400 CV disegnata da Walter de Silva e pronta a debuttare dal vivo alla Milano Design Week, per poi entrare in commercio nel corso del 2023.