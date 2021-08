La Geo Tracker ad alcuni potrà sembrare più il nome di un’app o di un dispositivo di geolocalizzazione. In realtà, fu l’alter ego della “nostra” Suzuki Vitara.

La piccola fuoristrada fu sviluppata dalla joint venture tra General Motors e Suzuki come modello per il mercato globale e fu commercializzata in vari nomi in tutto il mondo. Un esemplare decisamente diverso dal solito è stato venduto sul sito d’aste online Cars & Bids.

Non fatela arrabbiare

La stranezza più importante in questa Tracker (o Vitara) è la presenza di un motore 3.6 V6 da 328 CV e 377 Nm di coppia. Il propulsore non è ovviamente di serie e proviene da una Chevrolet Camaro del 2016. L’incredibile potenza è gestita dalle sole ruote posteriori e da un cambio automatico a 6 rapporti.

Si tratta di un upgrade piuttosto importante per la piccola fuoristrada che montava di serie un 1.6 a 4 cilindri da 98 CV e che pesava circa 1 tonnellata. Senza considerare che la Suzuki monta anche un nuovo e rumoroso impianto di scarico in grado di renderla “l’incubo” dei vicini di casa.

Tuttavia, la presenza dell’ingombrante motore ha portato a rinunciare al climatizzatore: sotto al cofano non c’era spazio per entrambi.

Un vero e proprio Frankenstein

Le modifiche alla Suzuki non finiscono qui. Il proprietario ha installato un radiatore costruito su misura, fari LED, un nuovo quadro strumenti e un sistema d’infotainment con tanto di schermo touch. A livello estetico, inoltre, sono presenti i cerchi in lega da 17” provenienti dal pick-up Dodge Ram. Infine, la verniciatura non è di serie, ma è la Guards Red dei modelli Porsche.

L’incredibile Suzuki Vitara è stata venduta per 14.250 dollari (poco più di 12 mila euro al cambio attuale). Forse la cifra non rende effettivamente giustizia al lungo lavoro fatto su motore ed estetica. In ogni caso, il nuovo proprietario potrà sorprendere molti proprietari di supercar nelle improvvisate gare da semaforo a semaforo.