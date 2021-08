Volvo propone numerose offerte sui modelli della propria gamma: c’è ad esempio, una promozione sul noleggio a lungo termine per la Volvo V60, valida dal 7 aprile al 31 agosto, ma ripetuta nel tempo in forme più o meno simili.

L’offerta di esempio, che come spesso accade per i noleggi prevede gli importi IVA esclusa, si riferisce alla Volvo V60 B4 D Automatica Momento Business Pro: dopo un anticipo di 9.000 euro, si versano 36 rate mensili da 327 euro per un totale di 45.000 km, e la possibilità di calcolare un importo per i chilometri aggiuntivi, ma anche di sconto per quelli percorsi in meno.

Non è indicato l’eventuale spesa per il riscatto, mentre sono specificati i numerosi servizi presenti nella rata: assicurazioni RCA, infortunio conducente, incendio, furto e danni ulteriori, assistenza e soccorso stradale h24 con traino, manutenzione ordinaria e straordinaria, immatricolazione e messa su strada; la rata non comprende invece pneumatici e veicolo sostitutivo.

Vantaggi

L’offerta di noleggio a lungo termine permette di mettersi alla guida di una Volvo V60 con un anticipo, che può essere sostituito da una permuta, e una rata non altissima. La rata comprende quasi tutti i servizi che riguardano la gestione ordinaria della vettura, e in alcuni casi anche straordinaria.

Svantaggi

La proposta di noleggio a lungo termine di Volvo, nata soprattutto per i professionisti, va calcolata aggiungendo l’IVA: ormai anche nei siti ufficiali vengono aggiunte proposte simili IVA compresa, specifica per i clienti privati.

In sintesi