Il preparatore AC Schnitzer, specializzato nel tuning dei marchi BMW e MINI e già intervenuto di recente sulla M4 Coupé, ha reso ora disponibili una serie di upgrade tecnici ed estetici per la nuova Serie 4 Cabrio.

Il lavoro degli specialisti di Aquisgrana sulla berlina scoperta bavarese è dedicato ai modelli a benzina a sei cilindri M440i, ai quattro cilindri 430i e 420i e alla versione diesel a sei cilindri 430d.

Upgrade di potenza e sound sportivo

Tutti gli interventi di miglioramento delle prestazioni sono omologati e coperti da garanzia di 5 anni e prevedono potenze aumentate rispettivamente fino a 227 CV per la 420i, a 304 CV per la 430i, a 426 CV per la M440i e a 335 CV per la 430d.

A regalare una colonna sonora più emozionante al motore ci pensa un nuovo silenziatore sportivo a quattro uscite in acciaio inox marchiato AC Schnitzer che può essere scelto con terminali "Sport" con finitura a scelta in carbonio, cromo e nero anodizzato e con la possibilità di averlo anche a due sole uscite.

Assetto ribassato e cerchi specifici

Il tuner ha messo mano anche all’assetto modificando le molle e gli ammortizzatori per abbassare l’auto di circa 15-25mm a seconda delle regolazioni, con l'opzione per i clienti di avere un kit specifico che riduce ulteriormente l’altezza da terra fino a 30mm rispetto alla versione di serie.

Anche le ruote e gli pneumatici sono specifici. Si tratta dei cerchi AC4 Flow Forming disponibili in tonalità bicolore o nera nella misura da 20" e predisposti per l’installazione di pneumatici 235/35 R 20 all'anteriore e 265/30 R 20 al posteriore. In alternativa ci sono i cerchi in lega AC1 verniciati bicolore o antracite nelle misure da 19" e da 20” e per chi desidera è possibile anche montare dei distanziali da 10mm per lato.

Kit aerodinamico e interni personalizzati

Il preparatore ha sviluppato anche elementi dedicati per migliorare l’aerodinamica della Serie 4 Cabrio, tra cui spicca lo spoiler frontale in grado di generare 35 kg di deportanza sull'asse anteriore a 200 km/h. Un componente che insieme alle minigonne laterali, ai loghi sulle fiancate e alla pellicola di protezione del fondo posteriore non è solo funzionale, ma caratterizza anche in maniera decisa l’estetica dell’auto.

Anche gli interni della BMW sono stati oggetto di personalizzazione grazie alla presenza di numerosi accessori in alluminio, tra i quali paddles del cambio, la pedaliera sportiva abbinata al poggiapiedi, la cover per il selettore dell'iDrive e il portachiavi, tutti elementi che aumentano la percezione di qualità dentro l'abitacolo.