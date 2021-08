Al prossimo Caravan Salon di Düsseldorf in programma dal 28 agosto al 5 settembre l’azienda tedesca La Strada, specializzata nella conversione di van, mostrerà per la prima volta i suoi camper compatti della serie Avanti basati sul Fiat Ducato di ultima generazione.

Accanto alle nuove motorizzazioni meno inquinanti e più efficienti, l'azienda ha integrato nella serie Avanti numerosi sistemi di assistenza e funzioni multimediali del nuovo arrivato del marchio torinese.

Comfort di guida migliorato

Simile esteticamente al modello di serie, il look aggiornato dei modelli La Strada Avanti vede tra le novità il logo Fiat nella griglia del radiatore, i fari full LED (optional) e i cerchi da 18”, anch’essi disponibili a richiesta.

Gli interventi più consistenti riguardano il comfort di guida, i cui progressi sono visibili grazie all’introduzione del nuovo cruscotto ridisegnato, dove spicca il nuovo sistema di infotainment Fiat da 7 o 10 pollici.

È stato introdotto poi anche il nuovo volante che non solo è più ergonomico, ma si gestisce con un sistema di servosterzo elettrico che permette di manovrare il mezzo molto più facilmente nel traffico. Tra le novità si segnalano la disponibilità di serie del freno a mano elettrico e dell'assistente al vento laterale.

Pacchetti di assistenza

I nuovi sistemi di assistenza alla guida sono suddivisi in tre pacchetti tecnologici optional, selezionabili anche singolarmente. Il primo può contare sull'assistente alla frenata di emergenza, l'avviso di uscita di corsia, il sensore di pioggia e luce, l'assistente per gli abbaglianti, il riconoscimento dei segnali stradali e l'assistente per gli angoli ciechi.

Il secondo comprende cruise control adattivo, assistente di velocità, assistente di attenzione e ausilio al parcheggio a 360 gradi con display, mentre il terzo porta con sé le funzioni Keyless entry & go, il sistema infotainment da 10 pollici, il quadro strumenti digitale, il climatizzatore automatico e la presa da 230 volt in plancia.

Motorizzazioni disponibili

Per quanto riguarda le motorizzazioni tutti i modelli Avanti, che saranno presentati al Salone di Düsseldorf saranno equipaggiati di serie con il quattro cilindri diesel 140 Multijet 3 in grado di erogare una potenza di 140 CV e 350 Nm di coppia.

A richiesta sono disponibili i motori 160 Multijet 3 da 160 CV e 380 Nm di coppia e il 180 Multijet 3 da 180 CV e 380 Newton metri di coppia. Tutti i motori Fiat sono dotati di doppia iniezione Adblue e soddisfano la normative sulle emissioni Euro VI E.