Dacia ha lanciato un video teaser per mostrare al pubblico in anteprima la nuova Jogger, la più grande auto di famiglia costruita dalla Casa rumena, in grado di ospitare fino a 7 passeggeri.

Verrà presentata nel corso di un evento online dedicato che avrà luogo il 3 settembre, prima di essere mostrata dal vivo il 6 settembre in occasione del prossimo Salone di Monaco.

In versione da 5 o 7 posti

Il breve filmato realizzato dalla Casa non rivela molto riguardo il design della nuova auto, ma si concentra sui grandi spazi aperti e sulle attività outdoor per le quali il modello, come suggerisce il nome stesso, è stata concepito

In linea con lo spirito pragmatico del marchio, la nuova Jogger è disponibile in versione da cinque o da sette posti, e fa della versatilità la sua arma migliore. È un’auto realizzata per accompagnare le famiglie numerose negli spostamenti quotidiane e nei loro viaggi nella natura.

Nome ispirato allo sport

Il nome Jogger è stato scelto da Dacia per evocare lo sport, trasmettere il dinamismo, l’energia positiva e suggerire un contesto outdoor nell'ottica della nuova identità del marchio.

Il suffisso "er" fa riferimento al Duster, il modello SUV del costruttore rumeno, che con con questo nuovo modello condivide le qualità di robustezza e di resistenza.

Dal vivo al prossimo Salone di Monaco

Dacia svelerà per la prima volta la Jogger in maniera interamente digitale con una diretta streaming (qui il link) che sarà trasmessa alle 10 del mattino del 3 settembre.

Verrà poi mostrata dal vivo, il 6 settembre, all'IAA Mobility di Monaco alla presenza del CEO Denis Le Vot, a cui seguirà, a partire dal giorno successivo, un programma di nuovi eventi di presentazione in tutta la città.