La Dacia Duster è fresca di restyling, ma la nuova generazione sta arrivando e avrà una base completamente inedita. Secondo il sito francese L'Argus, il nuovo SUV dovrebbe arrivare sul mercato nel 2024 con importanti evoluzioni, sia dal punto di vista estetico che tecnico. Infatti sarà ibrido.

Nuova piattaforma modulare

Tanto per cominciare, l'attuale piattaforma B0, ereditata dalla Duster di prima generazione, non verrà più utilizzata. Prenderà il suo posto la nuova architettura modulare CMF-B del Gruppo Renault (la stessa utilizzata dalla Renault Clio e Captur e dalla nuova Nissan Juke), già impiegata nelle nuove generazioni di Dacia Logan e Sandero.

Sistema ibrido a ciclo Atkinson?

Lo schema prescelto dovrebbe essere simile all'E-Tech che Renault utilizza per i modelli Clio, Megane e Captur anche se, nell'evoluzione di questo sistema, il motore aspirato da 1.6 potrebbe essere sostituito da un 1.8 a ciclo Atkinson, anch'esso non sovralimentato.

La potenza di questo futuro sistema ibrido non è ancora stata rivelata, ma se il funzionamento fosse simile a quello dell'E-Tech già presente nella gamma Renault avrebbe tra i suoi punti di forza la fluidità e i bassi consumi. Secondo le informazioni del sito francese, quello stesso motore da 1,8 litri servirà anche come base per un nuovo sistema ibrido plug-in.

Uscirà nel 2024

La nuova Dacia Duster di terza generazione sarà presentata probabilmente nell'ottobre 2024. L'auto arriverà solo pochi mesi prima del lancio del nuovo modello di punta del marchio, il Bigster, il SUV più grande dell'azienda rumena (7 posti a bordo) presentato in versione concept all'inizio di quest'anno. Una novità, quest'ultima, che si posizionerà un gradino sopra la Dacia Duster per dimensioni, dotazioni e prezzi; un modello molto atteso da un pubblico che sembra apprezzare sempre più la filosofia del "giusto prezzo" del marchio.