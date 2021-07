Il futuro di Dacia si sta scrivendo, passo dopo passo, e comprenderà sempre più auto elettrificate ad affiancare nuove generazioni di vetture attualmente in gamma e modelli completamente nuovi. A quest'ultimo gruppo apparterrà la Dacia Bigster, SUV di medio (è lungo 4,6 metri) anticipato a inizio anno da una prima concept.

Un modello importante per Dacia, destinato a diventare l'ammiraglia della Casa e a portare al debutto nuove soluzioni non solo stilistiche ma anche meccaniche e di applicazione di nuovi materiali. Come la plastica, riciclata e riciclabile, che verrà utilizzata per la carrozzeria. Assieme a una soluzione semplice e molto utile.

Il colore da subito

Soluzione chiamata "colorazione in massa" e che già oggi debutta con le nuove Dacia Sandero Stepway e Dacia Duster, i cui skid plate (le protezioni inferiori anteriori e posteriori) sono realizzate in plastica colorata ma non verniciata. In pratica non viene applicata la vernice ai pezzi stampati, ma questi vengono realizzati con materiale già colorato all'origine.

"Normalmente la produzione degli skid plate è divisa in 2 fasi. Per prima cosa un materiale plastico noto come polipropilene viene iniettato in uno stampo, così da ottenere il pezzo finito che viene poi verniciato" spiega una delle responsabili del reparto colori e personalizzazioni di Dacia.

Così facendo però i pezzi possono perdere colore col tempo o con piccole botte, la soluzione adottata da Dacia invece permette di mantenere intatta la tinta anche dopo tanto tempo o con un alto livello di usura.

Dacia Sandero Stepway Dacia Duster 2021

Il risparmio prima di tutto

Una tecnica che permette di ridurre i costi di produzione e manutenzione, oltre a diminuire l'impatto sull'ambiente. Un solo passaggio per la produzione e utilizzo di plastiche riciclate e riciclabili, per una sostenibilità che quindi non riguarda unicamente la propulsione anche il come viene assemblata l'auto.

E si ritorna alla Dacia Bigster, il cui arrivo in versione definitiva è previsto per il 2024, per la quale verranno adottati nuovi materiali ecosostenibili, come spiegato dalla stessa Casa