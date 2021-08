La Dodge Charger è una delle muscle car più “cinematografiche” di sempre. Non solo Fast & Furious, la sportiva americana è stata protagonista di tutte le sette stagioni di “Hazzard”, il telefilm trasmesso anche in Italia dal 1981 al 1986.

La mitica “General Lee” è in vendita all’asta sul sito di World Wide Auctioneers.

Il mito del piccolo schermo

All'epoca la serie TV fu una delle più popolari, tanto che i produttori della Warner Brothers Studios avviarono un’intensa campagna pubblicitaria nel corso degli anni. Lo studio arrivò a commissionare la creazione di ben 12 Dodge Charger del 1969 con livrea “General Lee” da esporre in vari eventi speciali.

Anche se non apparvero mai sul piccolo schermo, le Dodge sono un vero e proprio “prodotto ufficiale” e hanno così un valore inestimabile per gli appassionati della serie. Ad aggiungere esclusività, l'esemplare in vendita riporta le firme di tutto il cast di “Hazzard” e ha le stesse specifiche del modello protagonista.

Da una collezione all’altra

Il look della Dodge è identico a quello del modello del telefilm. Tinta arancione brillante, bandiera confederata sul tetto, adesivo “01” sulla fiancata e bull bar installato sul paraurti: non manca davvero nulla ed è tutto in perfette condizioni.

Sotto al cofano c’è il potente V8 383 da 6,3 litri con carburatore quadricorpo capace di erogare 329 CV. L’esemplare ha percorso meno di 25 mila chilometri e negli ultimi 20 anni è stato esposto in un museo e utilizzato per qualche evento speciale.

L’impressione è che la Charger troverà facilmente un nuovo acquirente e che diventerà uno dei pezzi pregiati di un collezionista. Il prezzo? Difficile immaginarlo. Una Charger d’epoca può superare i 100 mila euro, ma vista l’esclusività di questo esemplare è probabile che si vada su cifre ben più elevate.