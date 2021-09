Le Case automobilistiche propongono a settembre anche offerte che non prevedono ecoincentivi statali e rottamazione: Volkswagen, ad esempio, ha in promozione la nuova Tiguan a benzina con il classico finanziamento Progetto Valore Volkswagen, quindi con anticipo o permuta, tre anni di piccole rate mensili e maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito in caso di sostituzione o riscatto.

Una Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Life con motore a benzina da 130 CV, dal listino di 32.300 euro, viene a costare 28.803 euro grazie al contributo della Casa e delle concessionarie. Con un anticipo di 7.000 euro e 300 euro di istruttoria pratica, le rate mensili sono poi 35 da 249 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,98%), mentre la rata finale ammonta a 15.917,44 euro.

Nelle rate è compresa anche un estensione di garanzia di 2 anni o fino a 80.000 chilometri; in più con We Care Essential ed Additional si possono acquistare pacchetti di manutenzione prepagati con sconti fino al 50%.

Vantaggi

Queste offerte non sono vincolate alla disponibilità degli incentivi statali, o alla rottamazione: una Volkswagen Tiguan a benzina si potrebbe quindi acquistare compensando i 7.300 euro di anticipo e apertura pratica con una permuta, e pagando poi meno di 250 euro mensili. Interessante anche la garanzia di quattro anni, uno in più rispetto alla scadenza delle rate mensili.

Svantaggi

Nella definizione del preventivo con le concessionarie Volkswagen, è bene tenere in considerazione tutte le variabili, rispetto agli importi di esempio: ad esempio, imposte e oneri finanziari, eventuali accessori in più, costo per gli esuberi dal chilometraggio massimo.

In sintesi