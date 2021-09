Nel corso del Salone di Monaco si è vista la concept Mercedes EQG che anticipa le forme della futura Classe G elettrica. Prima di passare alla batteria, però, c’è ancora tempo per vedere tantissimi altri tuning basati sulla versione con motore termico.

Alla lista di Mercedes Classe G elaborate si aggiunge quella larghissima e giallo-nera di G&B Design.

Occhi e abito gialli

L’officina di Recklinghausen ha rinominato la Mercedes come “G-Boss”. Il kit widebody ha reso la fuoristrada ancora più dominante grazie a passaruota maggiorati, un nuovo paraurti con splitter in carbonio e un cofano dotato di un’enorme presa d’aria centrale. Anche lo “sguardo” della Classe G intimorisce di più vista la presenza dei fari LED gialli in pieno abbinamento con la brillante tinta della carrozzeria.

Il giallo della verniciatura non è un colore qualsiasi, ma proprio lo stesso Solarbeam disponibile nella gamma dell’AMG GT. Oltre al colore, comunque, si notano anche le mostruose ruote da 24”.

Sound inconfondibile

I terminali di scarico laterali in nero lucido tradiscono la presenza di un potentissimo (e rumorosissimo) motore termico. G&B Design, infatti, ha scelto nientemeno che un’AMG G 63 per presentare il suo kit estetico. Ciò significa che sotto al cofano pulsa un 4.0 V8 da 585 CV capace di annullare le 2,5 tonnellate di peso dell’auto e regalare un’accelerazione di 4,5 secondi.

L’accostamento cromatico giallo e nero si ritrova anche nell’abitacolo. I rivestimenti e i sedili in pelle nera, infatti, sono impreziositi dall’aggiunta delle cuciture a contrasto e dalle cinture di sicurezza gialle. Inoltre, è presente anche la firma del tuner: il padiglione interno mostra la scritta illuminata “G-Boss”.

Insomma, sembra proprio che questa Mercedes sia pensata per farsi notare sia da chi la vede in strada sia da chi ci sale a bordo.