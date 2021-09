Radford ha riportato in vita la mitica Lotus Type 62-2 donandole look e prestazioni da supercar moderna. La produzione è stata limitata a soli 62 esemplari, ma per rendere il restomod ancora più esclusivo c’è la versione John Player Special. Solo 12 Radford Type 62-2, infatti, verranno realizzate con queste specifiche.

Ricorda le proprie origini

La JPS si mostrerà per la prima volta nel corso dell’evento Goodwood Revival nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre ed è la versione più estrema della Radford. Le altre due, infatti, sono la Classic, il cui design puro si richiama all’antenata degli anni ’70, e la Gold Leaf che presenta una speciale livrea da corsa.

A sua volta, la JPS è distinta da una livrea nera e oro che si richiama a quella delle leggendarie Formula 1. In particolare, il legame è con la Lotus Type 72D guidata da Emerson Fittipaldi che vinse il campionato del 1972.

Rispetto alle altre due varianti, la John Player Special è più leggera, veloce e calibrata per la pista. L’intero assetto è stato rivisto con nuovi freni in carboceramica con dischi da 360 mm di diametro e cerchi in lega leggera da 19” al posteriore (18” sull’avantreno) montati su pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2.

Più evidenti anche le appendici aerodinamiche con uno splitter anteriore più pronunciato e prese d’aria laterali più grandi. Infine, il diffusore è stato allargato per consentire una migliore deportanza alle alte velocità.

Un V6 “incattivito”

A dare vita alla Radofrd JPS è un 3.5 V6 sovralimentato da 608 CV che rappresenta la variante più potente della gamma visti i 507 CV della Gold Leaf e i 436 CV della Classic. La trasmissione è automatica a doppia frizione a 7 rapporti e, come le altre versioni, diverse componenti derivano dalla Lotus Evora.

L’auto pesa appena 1 tonnellata e l’handling è stato messo a punto grazie ai test condotti dall’ex campione del mondo di Formula 1 Jenson Button, il quale è tra i volti principali della nuova vita di Radford.

La produzione della Type 62-2 inizierà a fine 2021, mentre i primi proprietari riceveranno il proprio esemplare nel corso del 2022.