Qualcuno ringrazia, altri commentano, e c'è anche chi espone le sue strategie per il futuro: il Salone di Monaco in chiave social è un concatenarsi di interventi dei big boss dell'auto.

Primo grande evento europeo del settore dopo la pandemia, l'IAA Mobility è stato anche il primo salone in assoluto in cui a farla davvero da padrone sono state le auto elettriche, ibride plug-in o, in generale, modelli dotati di una qualche forma di elettrificazione. Un segnale evidente della direzione in cui si stanno muovendo le Case. E in questo generale clima di cambiamento, sono stati tanti i ceo che sono voluti intervenire, in presenza, ma anche sui canali social.

Wayne Griffiths - Cupra

Wayne Griffith, ceo di Cupra, è stato molto attivo nei giorni del Salone di Monaco sul suo canale LinkedIn. Ha ringraziato i tanti che sono andati a visitare lo stand e si è detto anche entusiasta per l'apertura del Cupra Store in centro città.

Denis Le Vot - Dacia

Tra i ceo entusiasti dell'IAA Mobility anche Denis Le Vot, numero uno di Dacia, che ha approfittato della prestigiosa vetrina tedesca per presentare il nuovo modello della Casa rumena, la Jogger: arriva come primo passo della nuova strategia del brand, che per inaugurare il nuovo corso ha anche cambiato grafica al logo.

Stephan Winkelmann - Lamborghini

La Casa di Sant'Agata Bolognese non era ufficialmente presente come espositore al Salone di Monaco. Stephan Winkelmann, però, ha voluto cogliere l'occasione per organizzare una serata a tema Lamborghini in cui i vertici del brand hanno incontrato amici e clienti. Anche le auto del Toro si preparano a un futuro elettrificato, e durante l'evento, proprio delle sportive di domani si è parlato, come il ceo ha ricordato sulla sua pagina LinkedIn.

Ola Källenius - Mercedes

Mercedes è stata la Casa che ha portato più novità al Salone di Monaco, tra concept e nuovi modelli di serie da Stoccarda sono arrivati con un pieno di prodotti inediti. Ola Kaellenius, numero uno della Stella, ha voluto sottolineare gli sforzi anche in prima persona, prima con una serie di post su LinkedIn in cui anticipava l'apertura ufficiale dello stand e poi spendendo parole al miele su una formula che ha apprezzato e che reputa corretta anche per gli anni a venire.

Luca De Meo - Renault

Renault, con l'arrivo di De Meo, si è letteralmente lanciata verso l'elettrificazione della gamma al grido "Renaulution". A Monaco la Casa francese, e con essa il suo numero uno, è stata tra le protagoniste assolute del salone, con tante novità e la capacità di controbattere allo strapotere delle Case tedesche.

Herbert Diess - Volkswagen

Se c'è un ceo che ha cambiato il modo di fare comunicazione e si è lanciato nel mondo dei social con i propri canali personali, quello è Herbert Diess. Lo ha fatto anche a Monaco, dove ha tenuto un'interessante conferenza in cui ha esposto le proprie idee sulla mobilità del futuro, scendendo anche nel dettaglio su car sharing, proprietà condivisa e nuove formule di noleggio.

Diess non si è solo limitato a pubblicare post sui suoi canali LinkedIn e Twitter, ma è intervenuto anche per commentare i post di suoi colleghi. Tra questi, Francesco Starace, ceo di Enel, che con Diess ha avviato una collaborazione per migliorare infrastruttura e servizi di ricarica e che proprio durante l'intervento del numero uno di Volkswagen è intervenuto in videoconferenza per dire la sua su come insieme si può combattere più efficacemente il cambiamento climatico.