Dopo la presentazione della nuova Z, Nissan ha un'altra auto sportiva nella manica da far debuttare: si tratta della nuova GT-R per il mercato giapponese, questo martedì 14 settembre.

Non si sa molto a riguardo, ma non è detto che si tratti di un'auto totalmente nuova: probabilmente si tratta di un altro aggiornamento della vettura corrente, il che lo renderebbe il terzo facelift per la GT-R R35. Ci si aspettano modifiche stilistiche dentro e fuori, tecnologia rinnovata e, magari, un quid in più di potenza.

Aggiornamenti profondi

La R35, erede dell'iconica R34 diventata famosa fra i tuners e spesso co-protagonista nella saga di Fast & Furious, ha fatto il suo debutto nel 2007, per poi ricevere piccole modifiche nel 2010. nel 2012 l'auto ha ricevuto una gran dose di potenza in più oltre ad aggiornamenti stilistici, più alcuni dettagli nel 2013.

Anche nel 2016 le prestazioni sono aumentate e il design è stato rivisto: a distanza di cinque anni, dunque, dovremmo aspettarci modifiche sostanziali alla vettura, un po' come l'aggiornamento del 2012.

Nissan GT-R Nismo

Ad oggi la GT-R eroga 572 CV e 633 Nm di coppia dal suo 3.8 V6 Biturbo, ma all'inizio della sua carriera la sportiva ormai quattordicenne godeva di "soli" 492 CV e 588 Nm di coppia. Considerando che la Nismo, attualmente la più estrema mai creata, arriva a 600 CV e 652 Nm di coppia, è possibile che la GT-R 2021 dovrebbe toccare i 585 CV (ma nulla è confermato, e non si possono fare altro che supposizioni).

D'altro canto, alcuni rapporti sostengono che Nissan potrebbe fare lo step successivo lanciando la GT-R mild-hybrid da 600 CV e 883 Nm di coppia. Altri ancora pensano che la nuova GT-R riceverà il powertrain della Italdesign GT-R50, con ben 720 CV e 780 Nm di coppia senza alcun tipo di elettrificazione. Nulla di certo, ma probabilmente quest'ultimo caso è infondato: la GT-R50 era un'edizione limitata a 50 unità, per ben 990.000 euro tasse escluse.

La video diretta

Per rispondere a tutte queste domande - che sorgono spontanee quando si parla di modelli come la GT-R - non ci resta che attendere il debutto ufficiale, fissato per le 07:30 di mattina (ora italiana) di martedì 14 settembre. Se vi interessa, trovate il livestream qui sotto.