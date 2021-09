La lista degli iscritti per il round di apertura delle Le Mans Virtual Series, la 4 Ore di Monza, lanciata di recente, è stata pubblicata (QUI) e l'alto livello di piloti sia reali che virtuali in attesa di gareggiare è un grande segnale di quanto è probabile che la serie venga contesa dall'inizio alla fine.

Louis Deletraz (campione della 24 Ore di Le Mans Virtual dello scorso anno e vincitore in questa stagione della categoria ELMS LMP2 con il compagno di squadra Yifei Ye), Sergio Sette Camara (Formula E), Beitske Visser (W Series e WEC), Will Stevens (WEC e ELMS), Bruno Spengler (ex campione DTM e concorrente IMSA), Jan von der Heyde, Michi Hoyer e Nuno Pinto (più campionati in sim racing tra di loro) sono solo alcuni dei nomi noti del mondo delle corse reali e virtuali che si schiereranno sui simulatori di corsa in tutto il mondo.

Ad essere leggermente avvantaggiato potrebbe essere Ayhancan Güven del Porsche Esports Team, che correrà questo weekend a Monza nella Porsche Carrera Cup e parteciperà quindi all'evento LMVS in loco, insieme ai suoi compagni di squadra di corse virtuali.

La gara si svolgerà il prossimo fine settimana sulla piattaforma rFactor2 presso l'Autodromo Nazionale Monza virtuale e la copertura dell'evento inizierà dalle 12:30 di sabato 25 settembre. Costruito nel 1922, il vero Autodromo Nazionale di Monza è l'autentico tempio italiano della velocità ed è impareggiabile in tutto il mondo per la sua storia e la passione che suscita negli appassionati di motorsport. Non aspettarti nulla di diverso da tutti coloro che sono coinvolti in questa nuova serie di eSport di durata!

Un totale di 38 vetture si daranno battaglia in due classi diverse: 21 in LMP2, con tutti i concorrenti che utilizzano un modello ORECA 07 LMP2 e 17 in LMGTE con i team che possono scegliere tra Ferrari 488 GTE, BMW M8 GTE, Porsche 911 RSR GTE, Corvette C8 R e Aston Martin Vantage GTE.

Affrontare il traffico in tratti della pista notoriamente impegnativi come la Variante del Rettifilo (la chicane alla fine del rettilineo dei box), la Variante della Roggia e la Curva Parabolica aggiungeranno tensione e drammaticità alla gara.

Giovedì e venerdì si terranno sessioni di prove libere, giovedì sera una gara di prova di un'ora per verificare server, sistemi e comunicazioni sia per i team sportivi che per quelli broadcast. Le qualifiche si terranno venerdì 24 settembre alle 19:00 e saranno trasmesse in diretta.

Tutta l'azione di gara può essere seguita dalle 13:30 in poi sui canali YouTube di FIA WEC e TraxionGG, su twitch.tv/traxiongg e sui vari canali social. Maggiori dettagli a proposito verranno rilasciati nei prossimi giorni.

Informazioni sulla Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie globale di eSports d'élite composta da cinque round che riuniscono i migliori team di gare di resistenza e sim racing per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo.

I piloti del mondo reale con licenza internazionale FIA ​​si uniscono ai principali protagonisti degli eSport per affrontare la gare classiche endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari che culminerà nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual che si svolgerà in diretta e sarà trasmessa in TV all'International Autosport Show presso il NEC di Birmingham (Regno Unito).

Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games, il principale sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di eSport di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, e Automobile Club de l'Ouest (ACO), il creatore e organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC). www.lemansvirtual.com

Round 1 4 Ore di Monza, Italia 25 Settembre 2021 Solo Online Round 2 6 Ore di Spa, Belgio 16 Ottobre 2021 Solo Online Round 3 8 Ore del Nürburgring, Germania 13 Novembre 2021 Solo Online Round 4 6 Ore di Sebring, USA 18 Dicembre 2021 Solo Online Round 5 24 Ore di Le Mans Virtuale 15/16 Gennaio 2022 Birmingham, Regno Unito

Informazioni su Motorsport Games

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, combina videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di eSport e contenuti per appassionati di corse e giocatori di tutto il mondo. La società è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e il British Touring Car Championship ("BTCC"). Motorsport Games è un pluripremiato partner di eSport scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e l'eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri.