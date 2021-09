Gli Anni ’50 hanno rappresentato probabilmente uno dei periodi di maggiore successo per il marchio Lancia, un decennio iniziato nel migliore dei modi con la presentazione dell’Aurelia al Salone di Torino.

L’auto è nata inizialmente in versione berlina e declinata successivamente nella variante coupé, la B20 GT, un modello dal quale deriva a sua volta quella che è stata considerata da molti una delle più belle auto mai costruite al mondo, la spider B24 Convertible. Un esemplare di questa scoperta con soli 46mila km all'attivo è in vendita alla cifra di 415mila euro.

Design realizzato da Pininfarina

Il modello B24 è stato disegnato da Pininfarina, già responsabile delle linee dell’Aurelia Granturismo, che modifica la carrozzeria della B20 per creare una spider pensata espressamente per il mercato americano.

Dal punto di vista tecnico l’auto monta il telaio accorciato presa in prestito direttamente dalla quarta serie della coupè, modello con cui condivide anche lo stesso motore a 6 cilindri a V da 2.451 c.c. di cilindrata.

Strumentazione tipicamente Lancia

Esteticamente si caratterizza per la lunga presa d’aria sul cofano motore che assieme al paraurti ad ala esaltano l’iconica calandra a scudo Lancia, oltre che per l'abitacolo posizionato tra il lungo baule posteriore ed il cofano motore e per le portiere di altezza ridotta.

All’interno si distinguono la strumentazione circolare a tre elementi, con tachimetro di grandi dimensioni installato sopra il piantone dello sterzo, e il volante in alluminio a tre razze con corona in legno.

Esemplare prodotto nel 1958

L’Aurelia B24 Spider Convertible in vendita è un esemplare costruito nel 1958, con carrozzeria verniciata in tonalità grigio metallizzato e interni con finiture in pelle rosso bordeaux. Si presenta in ottime condizioni ed ha subito di recente un restauro che ha interessato la carrozzeria, priva di graffi e ruggine, e la meccanica sotto l'occhio di mani esperte esperti di classiche Lancia.

Un lavoro che ha riguardato anche il motore V6 da 112 CV, revisionato e in grado di restituire prestazioni pressoché identiche al modello nuovo di fabbrica. Gli interni rivestiti in pelle rossa bordeaux sono stati anch’essi oggetto di un restauro, mentre il cruscotto è stato conservato con la strumentazione e il volante originali e funzionanti. Completano l’allestimento della spider Lancia i classici ed iconici cerchi a raggi Borrani.