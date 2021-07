Non sono molti i film che hanno per protagonista un'auto. Certamente “Il Sorpasso” rappresenta la celebrazione di un dei periodi più rosei del Bel Paese, grazie alla forte presenza scenica di una delle vetture più belle di quegli anni, la Lancia Aurelia B24 Spider, come ci racconta Luca Dal Monte.

Icona del cinema

Il Sorpasso è uno di quei film che hanno visto tutti e che anche quei pochi che non l’hanno visto sanno esattamente di cosa parli. È una di quelle pellicole che hanno come protagonista, accanto ad attori in carne ed ossa, un’automobile.

Per quel che riguarda il Sorpasso, l’automobile è naturalmente la Lancia Aurelia. Lancia Aurelia che è a pieno titolo protagonista del film esattamente come i suoi straordinari interpreti: un giovane, tormentato e spaesato Jean-Louis Trintignant; una bellissima e giovanissima Catherine Spaak; un esuberante, straripante, incontenibile Vittorio Gassman, all’apice della sua forma di insuperato e insuperabile mattatore dello spettacolo italiano.

Il boom economico

Il Sorpasso è una delle pellicole più emblematiche di un’epoca. L’epoca sono gli anni Sessanta, gli anni del boom, gli anni dei primi eccessi, anni nei quali iniziano ad affiorare quelle tensioni sociali che saranno sul punto di travolgere l’Italia negli anni Settanta.

In realtà Il Sorpasso, un film che, come accennato, ha fatto epoca, è nato quasi per caso. Era l’estate del 1962. Il regista Dino Risi aveva appena terminato le riprese del film La marcia su Roma. Protagonisti Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman. Le riprese, che si erano svolte per lo più a Mantova e dintorni, erano terminate in anticipo.

Le attrezzature di ripresa erano state noleggiate fino a settembre. Il personale della troupe era già stato pagato fino a settembre. Lo stesso Gassman era disponibile. Ecco allora il genio e la creatività tutti italiani di Dino Risi il quale, insieme ad Ettore Scola, a Francesco Giaculli e a Ruggero Macalli, in soli quattro giorni scrive il copione del Sorpasso.

Fatto in corsa

Le riprese durarono poco più di una settimana. Arruolata sul campo fu la bellissima Catherine Spaak, che aveva debuttato due anni prima diretta da Lattuada. Un po’ più di tempo e di ragionamento richiese la scelta del secondo protagonista maschile, quello che avrebbe dovuto fare da contraltare a Gassman. La scelta cadde su Jean-Louis Trintignant.

La leggenda racconta che la scelta arrivò dopo l’inizio delle riprese tant’è che la prima scena girata – quella in cui Gassman guida l’Aurelia attraverso alcune meravigliose piazze di una Roma bella come non mai: piazza di Spagna, piazza del Popolo e naturalmente piazza San Pietro – vede al fianco di Gassman un figurante, ripreso naturalmente sempre in campo lungo.

Organizzazione all'italiana

Per gli interni vennero utilizzati come set appartamenti e ville di conoscenti di Risi, Scola e Cecchi Gori. Per le riprese in esterno non vennero chiesti permessi di sorta. E per quel che riguarda la vera protagonista del film, la Lancia Aurelia, beh, venne utilizzata l’Aurelia B24S di proprietà del produttore, Mario Cecchi Gori, appunto.

A voler essere precisi, le Aurelia utilizzate furono due – come si fa sempre nel mondo del cinema, in maniera cautelativa, per evitare di restare fermi con le riprese quando ci sono di mezzo delle automobili. La seconda Aurelia in realtà era di un colore leggermente diverso. Particolare di poco conto e di cui non si accorse nessuno perché… il film venne girato in bianco e nero!

Chi è Luca Dal Monte

Nato a Cremona, giornalista, ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione Ferrari negli Stati Uniti e, successivamente, direttore della comunicazione di Maserati dal 2005 al 2015. Luca Dal Monte è autore, tra le altre opere, di La Scuderia (2009), Ferrari Rex - Biografia di un grande uomo del Novecento (2016) e de La Congiura degli innocenti (2019).

Il nuovo racconto dello scrittore cremonese si intitola “Belli e Dannati. Vivere e morire nella Formula 1 degli anni 70” e fa parte della collana "Grandi corse su strada, pista e rallies" edita da Giunti e Giorgio Nada Editore. Il libro è già in vendita al prezzo di 24 euro.