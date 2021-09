Il Jeep Rubicon rappresenta la versione con cassone della Jeep Wrangler, un pick-up che non teme l'offroad più duro grazie al DNA tipico delle vetture con le 7 feritoie sul frontale. Un'evoluzione del fuoristrada americano che, proprio come la Wrangler, è stato preso da Militem (il brand italiano creato da Cavauto), rivoluzionato nell'estetica e ulteriormente ottimizzato nella meccanica.

Il risultato finale si chiama Militem Ferox-T, pick-up sotto steroidi caratterizzato da un look decisamente personale e di impatto unito a un abitacolo abitato da materiali di pregio e finiture che non stonerebbero su un'ammiraglia di lusso. E proprio quello dell'ammiraglia del brand è il ruoto del Ferox-T, un SUT (Sport Utility Truck) che unisce cattiveria e eleganza.

Sua lunghezza

Lungo 5,52 metri, largo 2 e alto ben 1,95 il Militem Ferox-T non passa certo inosservato, non solo per le misure XXL. Al già cattivo look del Gladiator il pick-up Militem aggiunge frontale ridisegnato che abbandona le classiche 7 feritoie in favore di una mascherina in fibra di carbonio, passaruota allargati, nuovi paraurti e cofano esagerato con numerose prese d'aria.

Poggiato su immensi cerchi da 20" con pneumatici specifici per l'offroad risulta meglio proporzionato rispetto alla Jeep da cui trae origine, grazie anche al cassone con nuovi profili e rollbar. Nuovi sono anche molti dettagli al posteriore, a partire dal paraurti dal quale sbucano 2 scarichi (veri) ideati internamente da Militem, passando per il rivestimento di origine nautica che ricopre il pavimento del cassone. Ci sono poi speciali luci LED sul tetto.

"Rugged" direbbero al di là dell'Atlantico, una robustezza che si sposa con un abitacolo che difficilmente si trova su pick-up di serie. Pelle e (in opzione) Alcantara dominano la quasi totalità delle superfici, con un arredamento che nell'impostazione riprende quello della normale Jeep Gladiator: monitor touch da 8,4", strumentazione analogica e digitale e tanti tasti fisici per gestire climatizzatore e controlli di trazione, compresi i blocchi dei differenziali.

V6 benzina

Le modifiche riguardano anche l'aspetto meccanico: il Militem Ferox-T - basato sul Gladiator Rubicon - monta infatti assetto regolabile con sospensioni a doppio serbatoio e track bar regolabili, oltre alle specifiche proprie della versione più cattiva del pick-up statunitense come l'assale Dana 44 rinforzato. Il motore è il 3.6 V6 Pentastar benzina aspirato da 285 CV e 353 Nm di coppia, unito alla trazione integrale e al cambio automatico 8 rapporti.

L'unico limite del Ferox-T è rappresentato dalla burocrazia: in Italia infatti può essere immatricolato unicamente come autocarro (N1), anche se da Militem hanno detto che stanno studiando per l'omologazione da autovettura. Il prezzo di partenza è fissato a 97.490 euro +IVA, ai quali si possono poi aggiungere i vari optional per esterni e interni.