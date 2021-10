Lanciata sul mercato nel 1989, la R32 è la terza generazione del modello Skyline GT-R, uno dei più apprezzati dagli appassionati del marchio Nissan come dimostrano le quotazioni in aumento degli esemplari usati.

Nismo, la divisione sportiva del marchio giapponese, ha annunciato uno speciale programma di ripristino completo alle condizioni originali di fabbrica per la R32, mostrando i lavori effettuati in un video dedicato.

Restauro completo con parti originali

Il processo di restauro completo prevede che all’auto vengano rimossi tutti gli elementi esterni e interni fino alla nuda scocca. Quest’ultima viene controllata per verificare che non siano presenti danni, passata con un rivestimento antiruggine e successivamente riverniciata. Tutti i componenti vengono ispezionati e testati e, nel caso fosse necessario, sostituiti con parti nuove che riproducono esattamente i pezzi originali.

Nissan attualmente dispone di una linea di pezzi di ricambio ufficiale per i modelli R32, R33 e R34, ma tra questi non rientrano i rivestimenti interni che non possono essere sostituiti a causa del diversi standard ignifughi moderni. La soluzione dei restauratori di Nismo è quella di procedere alla pulizia del tessuto originale per mantenerli oppure sostituirli utilizzando il materiale dell’attuale generazione R35.

Garanzia di un anno per i lavori

Una volta riassemblata la GT-R viene testata al banco prova e in pista per verificare il corretto funzionamento dell’auto. Ogni esemplare alla fine del processo riceve una piastra identificativa che certifica il restauro e la garanzia di un anno fino a 20mila km. Il lavoro viene effettuato presso la sede principale Nismo a Yokohama, in Giappone e, secondo il costruttore, un ripristino completo può richiedere fino a un anno di tempo.

Il servizio è offerto a un prezzo di 45 milioni di yen (348mila euro al cambio attuale) e non comprende il costo di acquisto di una Nissan GT-R R32, ma per chi volesse optare per qualcosa di più “economico” la divisione sportiva offre la possibilità di intervenire solo su un'area specifica come il motore o gli interni o, in alternativa aggiornare un’auto standard in una versione V-Spec o V-Spec II.